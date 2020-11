Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Wenn ich überlege, dass ich bei Monster Hunter World schon um die 2 Stunden in die Erstellung meines Charakters gesteckt habe, könnten es bei Rise vielleicht um die 4 Stunden werden. Also die ersten 4 Stunden Spielzeit, bevor ich überhaupt richtig loslege. Aber, wenn ich ehrlich bin, freue ich mich riesig auf diese Stunden.

So können wir beispielsweise das genaue Alter in Zahlen einstellen oder bestimmen, wie muskulös unsere Züge sein sollen. Zudem gibt es beim Gesicht detailliertere Einstellungen für die Form.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Auch bei Monster Hunter Rise können wir bei den tierischen Freunden richtig kreativ werden. Die Farbe lässt sich einzeln einstellen, mit Sättigung und Kontrast, ähnlich wie bei Monster Hunter World. Es gibt jedoch zudem einiges an Gesichtern, Mustern und Co. zu entdecken.

Ich erinnere mich dabei an mein erstes Durchspielen von Dragon Age Inquisition. Dort habe ich 6 Mal nach der Startsequenz von vorne angefangen, weil mir meine Elfe im Spiel nicht mehr gefallen hat. Und das ist ein Single-Player-Spiel, es sieht also niemand außer ich meine Figur.

Ich konnte schon immer viel Zeit in die Charakter-Erstellung versenken. Sogar bei WoW Classic , dessen Auswahlmöglichkeiten eher begrenzt sind, brauchte ich einiges an Sitzfleisch für jeden Char.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Aber bevor ich diese Monster überhaupt zu Gesicht bekommen werde, muss ich erst einmal am Char-Editor vorbeikommen. Und, wie ich mich kenne, könnte das durchaus einige Stunden in Anspruch nehmen.

Was wissen wir über Monster Hunter Rise? Am 17. September 2020 hat Capcom das neue Monster Hunter Rise angekündigt. Es soll am 26. März 2021 erscheinen, leider vorerst nur für die Nintendo Switch . Das neue Game sieht Monster Hunter World ähnlich, wirkt aber noch dynamischer. Ihr könnt euch dort beispielsweise mit eurem Greifhaken durch die Welt katapultieren.

Mit Monster Hunter Rise kommt im März ein Spiel, in das MeinMMO-Autorin Larissa Then wieder viele Stunden ihres Lebens stecken kann. Doch bevor sie überhaupt richtig zum Spielen kommt, wird sie wohl erst einmal Stunden im neuen Char-Editor verbringen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 8 = neun

Insert

You are going to send email to