Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Switch Only nervt. Monster Hunter World hat die Fanbase wiederbelebt, darum ist es ein Fehler, dieses Spiel Switch Only zu machen. Aber es wird sich trotzdem millionenfach verkaufen, weil Millionen eine Switch besitzen. Darum wird es unglücklicherweise nicht wie ein Fehler aussehen.

Wie bereits im Video zu sehen und der Beschreibung zu entnehmen ist, wird Monster Hunter Rise ein Koop-Spiel, in dem ihr mit anderen Spielern und Freunden gemeinsam jagen könnt. Das Feature machte bereits Monster Hunter World zu einem der besten Koop-Games auf PC, PS4 und Xbox One .

