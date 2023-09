Monster Hunter Now: Empfehlungscode finden & eingeben – Was bringt es?

In Monster Hunter Now könnt ihr einen Empfehlungscode eingeben oder euren eigenen Empfehlungscode verteilen. Wozu? Alle Infos.

Das ist Monster Hunter Now: Monster Hunter Now ist das neue Spiel von Niantic und Capcom. Es erinnert stark an Pokémon GO und folgt dem selben Prinzip: Lauft durch eure Nachbarschaft und trefft auf Monster.

Hier fangt ihr allerdings keine Monster ein, sondern bekämpft sie im klassischen Monster-Hunter-Stil.

Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet, gibt es allerdings erstmal ein Eingabefeld, das euch fragt, ob ihr einen Empfehlungscode eingeben möchtet, bevor ihr drauflos jagt. Was steckt dahinter?

Was ein Empfehlungscode ist und wie man ihn findet

Wie kriege ich Empfehlungscodes? Alle Spieler in Monster Hunter Now haben einen eigenen Empfehlungscode, den man mit neuen Spielern teilen kann.

Das bedeutet, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet, könnt ihr Freunde, die das Spiel schon haben und spielen, bitten, euch ihren Empfehlungscode zu geben, damit ihr ihn beim Start eingeben könnt.

Community teilt auch Codes: Wenn eure Freunde kein Monster Hunter Now spielen, könnt ihr auch versuchen, Codes aus der Community zu verwenden.

So teilen etwa Spieler im Subreddit zu Monster Hunter ihre Empfehlungscodes in einem Megathread.

Den Post mit den Empfehlungscodes verlinken wir hier (via reddit)

Hier kann es allerdings sein, dass bestimmte Codes schon abgelaufen sind, da sie nur 20 Mal pro Monat verwendbar sind. Aber mit den Codes könnt ihr es beispielsweise versuchen.

Wo ist mein eigener Code? Den findet ihr im Hauptmenü, wenn ihr auf euer Profil klickt. Dort klickt ihr dann auf den kleinen QR-Code unter eurem Charakter, wo Ansehen daneben steht. Scrollt nun nach unten, um euren Empfehlungscode zu bekommen.

Ab Jägerrang 6, den ihr schnell im Verlaufe des Tutorials erreicht, könnt ihr dann Belohnungen für Empfehlungscodes bekommen.

Achtung! Der Freundescode, der oben angezeigt wird, ist nochmal etwas anderes als der Empfehlungscode.

Was bringt der Empfehlungscode? Nach aktuellem Stand bekommen sowohl die Spieler, die den Code eingegeben haben, als auch die, die ihn verteilt haben, folgende Items als Belohnung:

3 Farbbälle

5 Tränke

300 Zenny

Das ist allerdings erst nach Erreichen von Rang 6 möglich. Zudem ist es möglich, dass sich die Belohnungen für den Empfehlungscode ändern.

