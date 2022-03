Elden Ring: Was ist Fokus?

Neben den Hauptattributen gibt es in Elden Ring auch einige sekundäre Eigenschaften, die ihr in eurem Build berücksichtigen könnt. Doch das Spiel ist sparsam mit Erklärungen, so fragen sich viele, was beispielswiese Fokus bringt. MeinMMO erklärt es euch in diesem Kurzguide.

So funktionieren Attribute und Werte: In Elden Ring habt ihr 8 verschiedene Attribute, die ihr hauptsächlich durch Level-Ups erhöhen könnt.

Zusätzlich gibt es eure defensiven Statuswerte, die Resistenzen. Eine davon ist der Wert „Fokus“, der durch die Erhöhung bestimmter Hauptattribute, Talismane und eure Ausrüstung beeinflusst werden kann.

Hier findet ihr eine Übersicht zu den Eigenschaften von Fokus und wie ihr in Elden Ring ganz einfach herausfinden könnt, welcher Wert euren Build wie beeinflusst.

Hier seht ihr alle defensiven Attribute eures Charakters.

Fokus hält euch wach und schützt vor Wahnsinn

Was bringt es euch, Fokus zu erhöhen? Der Wert hat genau zwei Eigenschaften:

Zum einen erhöhten Fokus eure Resistenz gegen Schlaf. Somit haben Gegner, die diesen Schadenstyp verwenden, größere Probleme damit, euch einzuschläfern.

Zum anderen stärkt Fokus eure Resistenz gegen Wahnsinn. Einige Feinde verwenden Angriffe, die Wahnsinn auslösen können. Sobald ihr dem Wahnsinn verfallt, erhaltet ihr einen dicken Abzug von euren Lebenspunkten. Der Effekt ähnelt beispielsweise dem Blutungs-Schaden.

Lohnt es sich? In der Regel könnt ihr darauf verzichten, den Fokus-Wert zu erhöhen. Es gibt nur wenige Gegner, die Schlafangriffe verwenden und selten sind diese wirklich gefährlich.

Bei Wahnsinn sieht es schon wieder anders aus, da es einige stärkere Feinde gibt, die euch wortwörtlich in den Wahnsinn treiben können.

Außerdem gibt es einige Anrufungen, die bei euch selbst Wahnsinn hervorrufen. Diese sind oft ziemlich mächtig, weshalb Wahnsinn hier wohl als eine Art Balancing-Werkzeug funktioniert.

Doch wenn ihr euren Fokus erhöht, könnt ihr dank der zusätzlichen Resistenz gegen Wahnsinn häufiger hintereinander derartige Anrufungen nutzen.

So erhöht ihr euren Fokus: Ihr könnt mit den richtigen Mitteln eure Resistenz deutlich erhöhen. Dazu solltet ihr aber einige Dinge beachten.

Generell sieht es so aus, als würden leichte Rüstungen höhere Fokus-Werte aufweisen. Ihr solltet hierfür einfach eure gefundenen Rüstungsteile vergleichen, im Menü wird die Höhe der zusätzlichen Resistenz angezeigt.

Mit den Horn-Talismanen könnt ihr euren Fokus gezielt erhöhen.

Außerdem gibt es den X Talisman, der sämtliche Resistenzen erhöht und somit auch einen leichten Bonus auf Fokus mit sich bringt.

Es gibt einen einfachen Trick, um im Spiel mehr Infos zu finden

Wie funktioniert das? Neben den Beschreibungen für die Statuswerte und Attribute findet ihr noch weitere Infos im Menü des Spiels. Diese Infos sind allerdings ein wenig versteckt.

Geht in euer Statusmenü und drückt die Share-Taste auf eurem Controller, oder G auf der Tastatur. Nun wird euch ein Fenster mit Erklärungen aufgezeigt.

Wählt die mittlere Option und nun könnt ihr die Attribute einzeln auswählen und ihre Beschreibung nachlesen.

So könnt ihr unkompliziert und schnell selbst nachlesen, was welche Wirkung hat.

Welche Resistenzen gibt es noch? Neben Fokus könnt ihr noch einige andere defensive Attribute erhöhen.

Lebenskraft erhöht eure Resistenz gegen die Todespest, die einige Gegner gegen euch einsetzen. Dieser schwarze Nebel kann euch direkt töten, wenn ihr zu lange in ihm steht.

erhöht eure Resistenz gegen die Todespest, die einige Gegner gegen euch einsetzen. Dieser schwarze Nebel kann euch direkt töten, wenn ihr zu lange in ihm steht. Immunität erhöht euren Schutz gegen Gift und Fäulnis. Beide haben ähnliche Effekte und ziehen euch Schaden über Zeit ab. Fäulnis ist dabei häufig tödlicher, als Gift.

erhöht euren Schutz gegen Gift und Fäulnis. Beide haben ähnliche Effekte und ziehen euch Schaden über Zeit ab. Fäulnis ist dabei häufig tödlicher, als Gift. Robustheit erhöht eure Resistenz gegen Frost und Blutung. Frost zieht euch nach genügend Wirkungstreffern einige Lebenspunkte ab, zudem wird eure Ausdauerregeneration für eine Zeit lang reduziert. Blutung funktioniert wie Wahnsinn und zieht euch einen großen Batzen Lebenspunkte ab, wenn ihr zu viele Treffer kassiert.

Hinzu kommen die Resistenzen gegen Elemente wie Feuer, Magie oder Heilig. Außerdem gibt es noch eure physische Resistenz gegen stumpfen, Stich- und Schnitt-Schadenstypen.

