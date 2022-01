YouTuber zeigt Red Dead Redemption 2 als Miniatur-Wunderland und Fans lieben es

Mit einer besonderen Kamera-Technik verwandelt ein YouTuber das Western-Spiel Red Dead Redemption 2 in eine zauberhafte Miniaturwelt. Die Zuschauer überschütten den Ersteller mit Lob.

Was hat der YouTuber gemacht? Auf seinem YouTube-Kanal zeigt Creator Flurdeh verschiedenste Videos, die die Schönheit von Videospielen zeigen. Bei seinem “Tiny”-Format nimmt er Gameplay von Spielen so auf, dass es später im Video aussieht, als wäre es eine Miniatur-Welt.

Sein Werk zu Red Dead Redemption 2 erhielt von den Fans viel Aufmerksamkeit. Wir zeigen es euch hier im Artikel und welche Technik dahintersteckt.

So habt ihr Red Dead Redemption 2 noch nie gesehen

Das zeigt das Video: Das Video beginnt mit dem Blick auf eine Mühle, dazu beginnt der “House Building Song” des Soundtracks von Red Dead Redemption 2 zu spielen. Schon in den ersten Sekunden versprüht das Video die Western-Atmosphäre, die Cowboys in RDR 2 so lieben.

Es folgt der Blick auf Wege, die mit Kutschen befahren und Pferden beritten werden. Dazu Städte aus der Vogelperspektive, Arbeiter, die Bretter schleppen und Züge, die durch die Gegend fahren. Durch die besondere Aufnahmetechnik sieht es aus, als hätte jemand ein Stop-Motion-Video in einer Miniaturwelt aufgenommen.

Das Video von Flurdeh binden wir euch hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Welche Technik nutzt der Creator? Im Interview mit PCGamesN erklärt Kevin “Flurdeh” Hensen, dass er schon 2015 die “Tilt Shift”-Technik entdeckte. Bei dieser Technik wird ein Teil des Bildes scharf gestellt, während der Rest unscharf dargestellt wird. Für Kameras gibt es extra Tilt-Objektive, die die optische Achse knicken. Auf die Art kann man Aufnahmen so verändern, wie im gezeigten Video.

Hensen erklärt: “Ein echtes Tilt-Objektiv war mir zu teuer. Aber etwa zur gleichen Zeit begann ich, mich für die virtuelle Fotografie im Spiel zu interessieren und so versuchte ich, das mit Screenshots zu simulieren. Sie sahen anfangs nicht gut aus, aber ich habe im Laufe der Jahre immer wieder verschiedene Techniken ausprobiert. Schließlich fing ich wieder an, Videos zu machen und als ich es wieder ausprobieren wollte, dachte ich mir: ‘Warum nicht in Videoform?'”

Seine Tiny-Videos mit Tilt-Shift drehte der YouTuber für RDR 2, The Witcher 3, Days Gone, Cyberpunk 2077, Battlefield 1, Skyrim und viele weitere Titel.

Das sagen die Zuschauer: Auf reddit erregte der Clip viel Aufmerksamkeit, da schreiben Spieler:

“Sehr unterhaltsam, mein Freund, gut gemacht!”

“Das ist lustig, sieht ein bisschen aus wie Stop-Motion.”

“Wunderschön.”

“Oh mein Gott, ich liebe es.”

Auch auf YouTube gibt es viel Lob für das Video. In den Kommentaren des verlinkten Clips heißt es:

“Toll, wie du die richtigen Winkel und Brennweiten gefunden hast, um diesen Tiny-Look zu kreieren. Und die Stärke der Unschärfe ist das i-Tüpfelchen.”

“Danke, dass du das mit uns teilst. Mein Großvater hat Miniaturmodelle von alten Städten mit Zügen gebaut. Das hat mich sofort daran erinnert.”

“Ich liebe das! Zum ersten Mal gesehen, dass jemand so etwas macht. Ich werde jetzt deine Videos durchsehen.”

Wie gefällt euch das Tiny-Video zu RDR 2? Findet ihr es schön, das Western-Spiel mal aus dieser Perspektive zu sehen? Vielleicht fallen euch da ja Dinge auf, die ihr bisher noch nicht entdeckt habt. Spannend dazu: 11 versteckte Details in Red Dead Redemption 2, die du wohl verpasst hast.