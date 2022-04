Elden Ring wird dank Zip-Line-Glitch in unter 7 Minuten durchgespielt – „Alles klar, bin fertig damit“

Wer in den letzten Tagen die Nachrichten rund um Elden Ring verfolgt hat, dürfte nicht um einen von vielen Berichten rund um die neuesten Speedrun-Rekorde herumgekommen sein. Die unglaublichen Zeiten sind vor allem dank des Zip-Line-Glitches möglich. Nun wurde mit unter 7 Minuten der neueste Rekord aufgestellt.

Was lief da bei den Speedrunnern?

Schon seit dem Release von Elden Ring, am 25. Februar, lief das Wettrennen der Speedrunner. Es gab immer kürzere Zeiten und je besser die Speedrunner das Spiel analysierten, desto ausgeklügelter und komplizierter wurden die Taktiken.

Wo andere über 120 Stunden brauchen, haben Speedrunner zunächst Durchgänge um die 2 Stunden hingelegt, was viele schon beeindruckend fanden.

Dann wurden sogar die 30 Minuten geknackt. Mit der Entdeckung des Zip-Line-Glitches gingen die Zeiten dann rasant weiter runter.

Am Samstag, dem 9. April berichteten wir von der damaligen Bestzeit in Elden Ring, die bei 12 Minuten und 13 Sekunden lag. Diese wurde von Distortion2 aufgestellt.

Dieser Rekord wurde in unseren Kommentaren bereits heiß diskutiert, da er durch die Nutzung des Zip-Line-Glitches möglich war.

Nun wurde auch dieser Rekord unterboten, und zwar vom gleichen Speedrunner. Mit 6 Minuten und 59 Sekunden ist der aktuelle Weltrekord tatsächlich unter der 7-Minuten-Marke, von der viele glaubten, dass sie nicht zu unterbieten sei.

Hinweis: Es gibt verschiedene Kategorien für Speedruns. Bei diesen Rekorden handelt es sich um sogenannte „Any%-Runs“, die keinerlei Regeln unterliegen. Alle Mittel sind erlaubt, die das Spiel liefert. Das schließt auch Bugs und Glitches ein. Cheats sind wiederum unter keinen Umständen erlaubt.

Hier seht ihr das Video zum aktuellen Weltrekord (Stand: 12. April, 18:50 Uhr):

Speedrunner ist fertig mit der Kategorie, „bis es etwas neues gibt“

Das sagt Distortion2 zu seinem Rekord: In der Beschreibung des Videos sagt der Speedrunner, dass er „fertig mit dieser Kategorie“ sei und warte, bis es neue Dinge zu finden gibt. Gleichzeitig sei er aber selbst „geschockt“, dass er diese Zeit erreicht habe.

Für den Speedrun startete der Spieler mit dem Vagabunden. Um Animationen und so Zeiten zu verkürzen, wird das Spiel häufig neu geladen. Der einzige Ort, der zudem nicht mit dem Glitch erreichbar ist, ist Farum Azula.

Deswegen nimmt der Spieler eine reguläre Abkürzung über einen geheimen Pfad. Mittels Zip-Line-Glitch gelangt er dann auf direktem Wege zum dortigen Boss. Nach dessen Ableben kann man von diesem Raum aus, wieder mittels Glitch, kurz vor den Endboss gelangen.

Ohne den Zip-Line-Glitch läuft also gar nichts. Doch was ist das eigentlich?

„Zip“-Glitch ermöglicht Wahnsinns-Zeiten

Was ist das für ein Glitch? Natürlich werden wir hier keine genaue Anleitung dazu geben, wie man diesen Glitch ausnutzt. Wir beschreiben euch hier nur die wichtigen Dinge, damit ihr ein Bild von der Methode bekommt.

Unter Speedrunnern ist das eine gängige Methode und ähnliche Glitches gab es auch in früheren Spielen von denselben Entwicklern: Dark Souls, Bloodborne und Sekiro.

Im „offiziellen“ Speedsouls-Wiki gibt es dazu sogar einen eigenen Eintrag, der „Zipping“ heißt.

Hier die Definition:

Ein Zip ist ein Glitch in Elden Ring, der es Spielern ermöglicht, Entfernungen durch sehr hohe Geschwindigkeit/Beschleunigung zu überwinden und den Spieler so sehr schnell an neue Orte zu teleportieren. Er wird erreicht, indem bestimmte Animationen durch sehr präzise Eingaben an bestimmten Punkten in den Animationen ausgerichtet werden. Das Erreichen einer anderen Stelle geschieht fast augenblicklich nach dem Zippen, innerhalb der nächsten paar Frames. via wiki.speedsouls.com

Diese Zips können sich in ihrer Ausübung stark voneinander unterscheiden. Die Eingaben müssen also nicht nur für jeden Zip jeweils perfekt getimt sein, sondern an jeden Zip angepasst werden.

Auch die zurückgelegte Distanz variiert je nach Zip. Man kann während Zips auch an sichtbaren und unsichtbaren Gegenständen hängen bleiben.

Es bedarf also vieler Tests und Experimente, um eine Route zu finden, der man bei einem Speedrun folgen kann und diese dann perfekt zu erwischen. Es bedarf außerdem Berechnungen der Frames und wann welche Animationen aktiviert werden müssen.

Auch Performance-Probleme können offenbar einen Strich durch die Rechnung machen und Elden Ring hat auch aktuell zahlreiche Framedrops, unabhängig von der Hardware.

Diese Methode erlaubt es also, extrem kurze Zeiten bei Speedruns zu erreichen. Funktioniert alles, ist es auch sehr einfach und umgeht einen Großteil der Inhalte. Es gibt aber einige Faktoren, die einen Durchgang sehr einfach zerstören können.

Um den „Zip“ zu schaffen, muss man dabei mehrere „perfekte Frames“ hintereinander erwischen. In diesem Lauf hat der Speedrunner nach seiner Beschreibung 13 perfekte Frames geschafft, was ein unglaublich gutes Timing erfordert.

In den Kommentaren reagieren die Spieler beeindruckt davon, wie der Speedrunner einen Weltrekord nach dem anderen raushaut.

Er hat seine eigenen Rekorde immer wieder eingestampft, alleine seit Samstag wurde der letzte Rekord nahezu halbiert. So wie der Speedrunner sich äußert, könnte es allerdings lange dauern, bis diese Zahl unterboten wird.

Die letzten Tage haben aber gezeigt, dass es auch ganz schnell gehen kann. Aber was haltet ihr von der Sache? Ist es problematisch für euch, dass hier ein Glitch im Spiel ist? Oder ist das für euch eine ganz normale Sache bei Speedruns?

