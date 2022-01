In einem neuen Interview mit GameInformer hat sich FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki ausführlich zum kommenden Spiel Elden Ring geäußert. Darin war auch eine Tradition bisheriger Spiele das Thema, die bei langjährigen Fans für Flashbacks sorgt: Giftsümpfe.

Wer ist Hidetaka Miyazaki? Das ist der Präsident von FromSoftware, Schriftsteller und Game-Designer. Er ist der kreative Kopf hinter der Dark-Souls-Reihe, Demon’s Souls, Bloodborne und Sekiro.

Was ist das für eine Tradition? Wer bisherige FromSoftware-Titel durchgespielt hat, kennt sie: Sümpfe. In ausnahmslos jedem dieser genannten Spiele gibt es mindestens einen Sumpf. Meist sind diese sogar giftig, was das Durchqueren noch gefährlicher macht.

In der Community ist über die Jahre so eine Art Hassliebe entstanden. Ein prominentes Beispiel dafür ist der Sumpf aus Dark Souls 1, unterhalb der Schandstadt, der als besonders gefürchtet gilt.

Die düstere Schandstadt ist so ziemlich das meist gefürchtetste Gebiet in Dark Souls 1. (via darksouls.wiki.fextralife.com)

Diese Sümpfe sind in der Regel düster und voller Gefahren. Bewegt ihr euch durch die matschigen Stellen, wird eure Bewegungsgeschwindigkeit reduziert. Zusätzlich werdet ihr vergiftet, wenn ihr zu viel Zeit im Morast verbringt.

Sie sind bei der Community meist … mehr gefürchtet, als beliebt. Bei manchen sind sie sogar verhasst. Dementsprechend sorgt jetzt eine Aussage von Miyazaki bei Fans für Aufsehen.

Miyazaki zur Kreation von Giftsümpfen: “Es passiert einfach”

Das hat der Elden-Ring-Chef gesagt: Im Interview mit GameInformer äußerte sich Miyazaki allgemein zum Design bestimmter Areale und Gebiete. Dabei ging es auch um die gefürchteten Sümpfe. Der Entwickler meint dazu:

Wie sich der Spieler fühlt, wenn er auf dieses Gebiet trifft, ist eine andere Geschichte. Bei der Entwicklung des Spiels habe ich meine Liebe zu Giftsümpfen wiederentdeckt. Ich weiß, was die Leute davon halten, aber plötzlich merke ich, dass ich gerade dabei bin, einen zu bauen, und ich kann mir einfach nicht helfen. Es passiert einfach. – Miyazaki

Diese Aussage hat für belustigtes Stirnrunzeln in der Community gesorgt. Gerade ein reddit-Post mit Reaktionen darauf ging durch die Decke. Aktuell (Stand: 29. Januar, 12:10) hat der Post von User TheVideoGaymer über 4300 Upvotes.

Der Post stellt humoristisch das Gedächtnis von Miyazaki infrage und fragt: “Hat der ‘nen Knall?”. Denn wenn er seine Liebe zu Giftsümpfen eben erst wiederentdeckt hat, warum waren seit 2011 in jedem der 5 FromSoftware-Spiele mindestens ein Sumpf dabei?

Manche Spieler sind jetzt sogar in Sorge, dass die früheren Sümpfe teilweise nur „halbherzig“ eingebaut wurden und dass Miyazaki jetzt in Elden Ring erst zur „final form“ greift. Es gibt aber auch durchaus Spieler, die sich auf die Herausforderung freuen und gespannt sind, was sie erwartet.

Hier einige Kommentare:

AramaticFire: „Ehrlich gesagt … ich habe jetzt ein bisschen Angst vor dem Open-World-Sumpf, der auf uns zukommt.“

UnassumingSingleGuy: „Vielleicht waren die Giftsümpfe in Dark Souls 3 und Sekiro nur da, weil es Tradition war. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie schrecklich die neuen Giftzonen sind.“

heideggerfanfiction: „Ich habe mich noch nie so darauf gefreut, etwas leidenschaftlich zu hassen.“

Za_Worldo-Experience: „Das ist wahrscheinlich der schlimmste Post über Elden Ring…“

Somit herrscht eine Mischung aus Sorge, Furcht, Verwirrung und Vorfreude in den Kommentaren.

Der neue Sumpf könnte mit einem neuen Statuseffekt kommen

Was wissen wir bisher über den neuen Sumpf? Bisher war das Gebiet noch in keinem Gameplay-Trailer zu sehen. Auch im Netzwerktest konnten Spieler noch nicht dorthin.

Im Interview hat Miyazaki allerdings verraten, welche Gemeinheiten dieses Mal auf die Spieler warten. Denn in Elden Ring gibt es mit „Scarlet Rot“, übersetzt: „Scharlachfäule“, eine Art neuen Effekt, der Charaktere und Spieler befallen kann.

In Bezug auf die Geschichte und das Setting von Elden Ring gibt es etwas besonders Schreckliches, das in dieser Welt existiert und fortbesteht. Ich werde jetzt den Namen sagen, damit ihr euch darauf freuen könnt, es heißt Scharlachfäule: Das ist etwas, das sich ein wenig von Gift oder Toxizität unterscheidet, aber ich hoffe, ihr freut euch darauf. – Miyazaki

In welcher Form diese Krankheit im Spiel ist und welche Rolle sie in der Geschichte spielt, wissen wir noch nicht. Womöglich befällt diese Krankheit NPCs und Kreaturen und macht diese noch schlimmer. Solche Elemente wären nicht neu für Spiele von FromSoftware.

Wann erscheint Elden Ring? Der offizielle Release ist am 25. Februar. Ihr könnt euch also in weniger als einem Monat selbst davon überzeugen, wie übel die Scharlachfäule wirklich ist und wie gefährlich der neue Sumpf dieses Mal wird.

Oder vielleicht gibt es auch wieder mehrere? Denkbar wäre es, denn Elden Ring wird eine riesige offene Spielwelt mit unterschiedlichen Regionen haben.

Neben großen Legacy Dungeons gibt es zudem zahlreiche optionale Dungeons mit Mini-Bossen und Schätzen. Einen dieser Dungeons hat Elden Ring vor Kurzem gezeigt:

