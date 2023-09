In einer genialen Quest in Starfield müsst ihr edlen Fusel klauen und schwerelos gegen Piraten kämpfen

Ein Merkmal in Starfield gibt euch so bescheuerte Dialogzeilen, dass ihr NPCs trollt und sie euch alles vergeben

Während ihr euch also in Kämpfen gegen Space-Piraten euren Weg durch den riesigen Frachter schießt, schwebt ihr immer wieder schwerelos durch die Flure des Schiffes.

Was macht die Quest so genial? „Sure Bet“ zeichnet sich nicht durch den Diebstahl von teurem Alkohol oder den Gesprächen mit Lizzy aus. Die Quest ist so genial, weil sich während eures Aufenthalts auf dem Frachter regelmäßig die künstliche Schwerkraft abschaltet.

Lizzy erzählt euch anschließend von einem riesigen, verlassenen Raumschiff namens „Deimos Armored Transport“, das eine beeindruckende Menge Alkohol an Bord hat. Sie möchte von euch, dass ihr das verlassene Schiff betretet, den besten Fusel an Bord findet und zu ihr bringt.

Was ist das für eine Quest? In Starfield könnt ihr sehr früh im Spiel auf dem Planeten Gagarin im „Alpha Centauri“-System eine Nebenquest mit dem Titel „Sure Bet“ erhalten. Sprecht dafür mit der Barkeeperin Lizzy und sagt ihr, ihr seid auf der Suche nach einem Job.

Eine besondere Nebenquest in Starfield solltet ihr auf keinen Fall verpassen, denn sie lässt euch in der Schwerelosigkeit kämpfen.

