Starfield überrascht Spieler in einer Kopfgeldjagd – Zeigt Notizen von Verbrechern, die gute Menschen sein wollten

Spacer sind in Starfield unabhängig und unorganisiert vorgehende Verbrecher, die in kleinen Gruppen den Weltraum unsicher machen. Häufig plündern und besetzen sie verlassene Außenposten und sind feindselig gegenüber Außenstehenden.

Was war das für eine Mission? Wie der Reddit-Nutzer “thefluffyburrito” auf der Plattform schrieb, spielte er eine Kopfgeldjagd-Mission, bei der er eine Bergbau-Operation von den Spacern zerschlagen sollte (via Reddit ).

An diesen Missionstafeln finden sich Aufträge, wie das Erforschen bestimmter Planeten oder das Finden eines speziellen Ökosystems. Zudem gibt auch einige Kopfgeldjagden, in denen Spieler Verbrecher ausschalten sollen.

Insert

You are going to send email to