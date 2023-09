Starfield bringt NPCs mitten im Gespräch um und die Spieler lieben es

Wie reagiert die Community? Die hat einen riesigen Spaß an den Clips. Viele Nutzer kommentieren unter den Videos, wie lustig sie die Szenen fanden und teilen ähnliche Erfahrungen. Besonders der NPC, der die Granate in Empfang nahm, wurde anscheinend häufig mit Waffengewalt unterbrochen, wenn er mit den Spielern sprechen wollte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Starfield erwischt es allerdings nicht nur friedfertige NPCs. Gelegentlich wollen die bösen Jungs auch erst reden, bevor sie die Waffen zücken. Manche Spieler erwarten allerdings schon vor dem Gespräch das Schlimmste und werfen Granaten. Kurz darauf startet der Dialog und die zuvor geworfene Granate schlägt während des Gesprächs in ihrem Ziel ein:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wieso kann Starfield NPCs in Gesprächen umbringen? In Starfield kommt es immer wieder vor, dass Spieler Gespräche mit unterschiedlichen NPCs führen. Manche der Gesprächspartner sind feindlich gesinnt, andere wollen sich nur bedanken.

Insert

You are going to send email to