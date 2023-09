Fans überbrücken die Wartezeit auf Starfield, bauen beeindruckende Gaming-Setups im Sci-Fi-Design

Durch die verbauten LEDs, die in allen erdenklichen Farben leuchten können, sind Grafikkarten, Lüfter und inzwischen sogar Kabel entsprechend eingefärbt. So zeigen die Gaming-PCs die gesamte Farbpalette des Titels von Bethesda.

Was färben die Starfield-Fans alles ein? In den Beiträgen sieht man auch immer wieder weiße Peripherie-Geräte. Beliebt sind besonders Tastaturen, bei denen einige Buchstaben durch bunte Gegenstücke ersetzt wurden und dank ihrer Anordnung einen Regenbogen-Streifen bilden. Vervollständigt wird das Bild häufig von einer mit einem Spiele-Logo bedruckten Tischunterlage oder einem Mauspad. Hin und wieder erkennt man auch einen von Starfield inspirierten Xbox-Controller, den Microsoft exklusiv zum Release herausgebracht hat.

Welche Farbakzente verwendet Bethesda für ihr Spiel? Das Design von Starfield erinnert unverkennbar an das Farbspektrum von Regenbögen. Logo und Muster für das Spiel sind in den Farben blau, gelb, orange und rot auf weißem Hintergrund gehalten. Davon inspiriert zeigen Fans des Spiels ihre farblich angepassten Gaming-Umgebungen und teilen sie mit der Reddit-Community.

