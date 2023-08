Achtung Explosionsgefahr – PC-Seitenwände aus Glas können bei falschem Umgang in tausend Teile zerspringen

Seitenwände aus Glas sind bei Gaming-PCs nicht mehr wegzudenken, um das beleuchtete Innenleben möglichst optisch ansprechend zu präsentieren. Doch bei falschem Umgang kann das Material in viele kleine Stücke zerbrechen. Wir berichten euch von solchen Fällen und wie man so etwas am besten verhindert.

PC-Gehäuse dienen vor allem zum Schutz der verbauten Hardware und sorgen für einen optimalen Luftstrom im Inneren. Beige als einzige Farbe und langweilige Optik waren gestern. Mittlerweile darf ein Case auch schick und cool aussehen.

Warum nimmt man Glas als Material? Da Gamer immer mehr Wert auf Ästhetik und RGB-Beleuchtung bei ihrem Lieblings-Hobby legen, setzen Gehäusehersteller schon länger auf diesen Trend und bieten verschiedene Designs mit Scheiben aus gehärtetem Glas in ihrem Portfolio an.

Auf diese Weise sind sämtliche mit LED bestückten Komponenten im Rechner gut sichtbar. Lüfter, Mainboards, Grafikkarten und inzwischen sogar Kabel leuchten in den verschiedensten Farben und werden so gekonnt in Szene gesetzt.

Auf das Glas kommt es an

In vielen technischen Produkten wird heutzutage Glas als eines von vielen Bauteilen verwendet. Dazu gehören Handys, Touch-Display-Terminals und eben auch PC-Seitenwände aus Glas.

Zum Einsatz kommt in der Regel sogenanntes gehärtetes Glas. In Onlineshops nutzen die Händler bei der Produktbeschreibung häufig die englische Bezeichnung „Tempered Glass“.

Woher stammt der Begriff? Seine Bezeichnung trägt diese Sorte von Glas durch den besonderen Herstellungsprozess. Während der Produktion werden durch eine Wärmebehandlung mit mehreren hundert Grad und dem raschen Herunterkühlen ganz bewusst mechanische Spannungen im Material erzeugt. Es wird also gehärtet und dadurch widerstandsfähiger und bruchfester gegenüber äußeren Einwirkungen wie frontalen Schlägen und Stößen. Auch größere Temperaturunterschiede sind für das gehärtete Glas kein Problem.

Wieso zerbrechen Glas-Seitenwände dann scheinbar so leicht?

Auf reddit berichten regelmäßig viele User von ihrer „explodierten“ Glasscheibe. Sie explodiert dabei nicht wirklich, kann einem aber definitiv um die Ohren fliegen, wenn man sich in dem Moment ungünstig nah am Computer befindet.

Was ist in der Situation der Unterschied zu normalem Glas? Wenn die gehärtete Variante zu stark belastet wird oder damit falsch umgegangen wird, zerbricht es in tausend würfelförmige Teile. Diese Glasstücke sind normalerweise nicht scharfkantig und reduzieren ein mögliches Verletzungsrisiko. Anders als bei normalem Glas, das oft lange scharfe Scherben hinterlässt.

Harte Böden verwandeln Seitenwände aus Glas in Krümel

Wieso ist der Untergrund entscheidend? In vielen Beiträgen auf reddit stehen Gaming-PCs mit zerstörter Glasscheibe auf einem harten Fliesenboden.

In den meisten Fällen nehmen die User ihre Seitenwand vom PC-Gehäuse ab und stellen sie direkt auf den Boden vor ihnen ab. Aufgrund seiner Beschaffenheit bleiben Stöße auf die Front überwiegend ohne Folgen. Die „Achillesferse“ sind hierbei die Kanten von gehärtetem Glas. Sie teilen sich nicht die Widerstandsfähigkeit mit der bruchfesten Materialfläche.

Wenn dann die Außenkante des Glases den noch härteren Boden berührt, gibt das Material nach und zerspringt. Auch Kontakt mit einem Glastisch kann das schnelle Ende bedeuten.

Falscher Umgang rächt sich

Warum ist das Handling entscheidend? Vereinzelt sind die Glas-Seitenwände mit Schrauben innerhalb des Materials mit dem Gehäuse verbunden. Eine Gummischicht schützt an dieser Stelle das Glas vor Beschädigungen. Sind die Schrauben zu fest gedreht, kann die Gummischicht verrutschen und die Schrauben Risse oder Kratzer verursachen.

Das beeinflusst die Zugspannung im Glas und es kann unmittelbar, manchmal auch nach Wochen, durch kleinste Einwirkungen zerbrechen, die im Normalfall keine Folgen hätten.

Rutscht einem die Seitenwand beim Herausnehmen aus der Hand, kann schon ein Fall aus 10 cm auf weniger harte Böden das letzte sein, was die Glasscheibe erlebt hat.

Schäden ohne Einwirkung von außen

Kann gehärtetes Glas von allein zerbrechen? Selten, aber nicht ausgeschlossen sind Umstände, die im Glas selbst liegen und zu einer spontanen „Explosion“ führen.

Durch Produktionsfehler im Wärmebehandlungsprozess kann es zu ungleichmäßiger Spannung auf der Glasfläche kommen. Auch Einschlüsse chemischer Verunreinigungen können die Robustheit entscheidend verringern.

Tipps gegen „explodierte“ Seitenwände

Zum Ende ein paar Hinweise, die man anwenden sollte, um seinem „Tempered Glass“ ein langes Leben zu schenken:

Stellt euren Rechner auf „weichen“ Böden und Oberflächen ab. Teppiche sowie Untergründe aus Holz geben eher nach als Fliesen. Ein Holztisch oder eine extra Unterlage als Polsterung sind extrem hilfreich.

Für den Ausbau einer Seitenwand legt den PC auf die Seite. So verhindert ihr, dass euch die Scheibe aus den Händen rutscht.

Falls die Scheibe mit Schrauben befestigt ist, dreht diese nicht zu fest. So vermeidet ihr Beschädigungen, die zum Glasbruch führen könnten.

Befolgt ihr unsere Tipps, braucht ihr euch nicht über Hohn und Spott ärgern, den andere bereits über sich ergehen lassen mussten:

„Die Fliese fordert ein weiteres Opfer.“

„Meine Seitenwand besteht aus gutem Grund aus Metall.“

„Zerbrochene Träume“

Was ist mit euch? Sind euch Fälle von zerstörten Seitenwänden aus gehärtetem Glas bekannt? Oder hattet ihr selbst schon Pech beim Umgang damit?

Es gibt auch kreative Nutzer, die einen Bildschirm in die Seitenwand ihren PCs einbauen.