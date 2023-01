Nutzer hat keine Lust, PC und Monitor durch die Gegend zu tragen – Baut Gaming-PC in einzigartigen „Laptop“ um

Ein Nutzer baut seinen Gaming-PC in ein mobiles System um – aber nicht auf die gewöhnliche Art. Das sieht ziemlich faszinierend aus.

Ein User hat ein faszinierendes System gebaut: Er hat den Monitor seines Computers in das Gehäuse integriert und sich noch ein paar andere Kniffe einfallen lassen.

Er hat sich so ein ungewöhnliches, leistungsfähiges Gerät für unterwegs zusammengebaut. Das stellen wir euch hier vor.

Desktop-PC mit integrierter Display-Einheit kann in Koffer transportiert werden

Ein Nutzer stellte sich als Video-Editor vor und erklärte, dass er nicht immer seinen Computer und Monitor durch die Gegend schleppen wolle. Daher hatte er sich etwas Besonderes einfallen lassen: Denn er hat einen einzigartigen „Laptop“ gebaut (via reddit.com):

Ich bin ein Video-Editor. Ich hatte es satt, meinen kompletten Tower und Monitor mit mir herumzuschleppen, also habe ich einen Prototyp für diesen All-in-One-Reisekoffer entwickelt, der sich um den kleinsten 4k-Monitor dreht, den ich finden konnte. Mehr Details in den Kommentaren.

Welche Technik hat er verbaut?

LG 24UD58, 4K 60 Hz (Monitor)

Asus Prime Z390-A (Mainboard)

i9-9900K (Prozessor)

64 GB G.Skill ddr4 3.200 Mhz (RAM)

MSI GeForce RTX 2080 (Grafikkarte)

1 TB n.2 nvme Samsung 990 Pro (SSD)

Das Gehäuse für die Hardware und die Display-Einheit hat er übrigens selbst entworfen. So handelt es sich um ein Gehäuse aus Aluminium und die Panele an den Seiten hat er mit einem 3D-Drucker hergestellt.

„Ja, ein Laptop ist für diesen Anwendungsfall besser geeignet.“

In den Kommentaren stellen einige User die Frage, warum er sich nicht einfach ein Notebook mit zusätzlichen Display kauft. Denn das sei doch viel leichter zu handhaben, als so ein schwerer Desktop-PC. Der Thread-Starter erklärt in einem Kommentar auch selbst, dass das vermutlich die bessere Idee gewesen sei, aber er habe auch viel Spaß beim Bau gehabt.

Welche Notebooks gibt es aktuell? Auf dem Markt gibt es aktuell genügend Alternativen für mobiles Gaming oder Arbeit.

Apple hatte seine MacBooks mit M1- und M2-Chip veröffentlicht. In Tests haben diese einen gewaltigen Sprung nach vorn gemacht und liefern jede Menge Performance (via theverge.com).

Derzeit auf dem Markt sind etliche leistungsfähige Notebooks mit RTX 3000. Notebooks mit AMD-Grafikkarte sind selten anzutreffen. AMD hatte aber für 2023 neue Chips vorgestellt.

Für anspruchslose Anwender gibt es außerdem Computer im Taschenbuch-Format, die auch ins Handgepäck passen. Das ist übrigens auch eine Möglichkeit, im Alltag Strom und Geld zu sparen.

An Nvidias mobilen Grafikkarten gibt es jedoch schon länger Kritik. Denn Nvidia bezeichnet seine mobilen Grafikkarten als „Laptop GPU“, aus den technischen Details der Notebooks geht aber selten hervor, wie stark die verbaute GPU am Ende nun wirklich ist (via computerbase.de).

Denn Nvidia verbaut unter gleichem Namen unterschiedliche Grafikkarten, die unterschiedlich leistungsfähig sind. Dafür muss man dann auf die TDP des verbauten Chips achten. In einigen Fällen ist dann eine RTX 3070 Mobile sogar schneller als eine RTX 3080 Mobile. Nvidia will auch bei Notebooks mit RTX 4000 an dieser Beschriftung festhalten.

