Wie gelangt man an das Hardware-Duo? Die auf 500 Einheiten limitierte Auflage ist nicht über den normalen Weg im Geschäft oder Online-Shop zu bekommen. Wer eins der begehrten Sets sein Eigen nennen will, musste viel Glück bei einer der Verlosungen von Bethesda und AMD haben, bei denen die Hardware verschenkt wurde. Alternativ bleibt die Suche nach verfügbaren Verkaufsangeboten im Internet.

Warum ist die RX 7900 XTX attraktiver? Das wahre Highlight in diesem Bundle ist aber die Grafikkarte. Die in weiß gehaltene Karte wurde mit den für Starfield typischen Regenbogenakzenten verziert. Auch das Stromkabel des schicken Pixelbeschleunigers ist ein Hingucker und wurde passend eingefärbt.

Was macht die angebotenen Komponenten so interessant? Als exklusiver PC-Partner unterstützt AMD den Release des Rollenspiels. Dafür wurde ein Paket aus Ryzen 7 7800X3D-Prozessor und RX 7900 XTX-Grafikkarte geschnürt, das optisch an Bethesdas neuen Titel angelehnt ist.

Ob der Verkäufer das Geld am Ende tatsächlich für wohltätige Zwecke spendet, weiß am Ende nur der Verkäufer selbst.

Alle Einnahmen aus dem Verkauf dieses Artikels fließen in die Unterstützung von Mental Drive Inc., einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Förderung von Inklusion, Vielfalt und Bewusstsein für psychische Gesundheit einsetzt. Wir hoffen, dass das Geld in die richtigen Hände gelangt.

In Zusammenarbeit mit AMD wurde dafür in limitierter Stückzahl einzigartige Hardware im Art-Style von Starfield geschaffen. Und genau diese Hardware ist jetzt für viel Geld auf eBay gelandet.

