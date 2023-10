Starfield: Spieler findet überraschend cleveren Weg, um Tresore zu öffnen, ohne das Schloss zu knacken

Spieler finden weitere Wege, um kreativ Credits zu stehlen: In Starfield wartet Loot nicht nur in verschlossenen Tresoren, sondern liegt auch offen in der Spielwelt herum. Da es jedoch sein kann, dass NPCs die Gesetzeshüter rufen und ziemlich sauer werden, wenn sie euch beim Klauen erwischen, mussten die Spieler kreativ werden.

Ob jeder NPC in der Lage ist, einen Tresor zu öffnen, wenn der Spieler es ihm befiehlt, ist in dem Video leider nicht zu sehen.

Wie der Spieler in einem Video zeigt, das er auf Reddit gepostet hat, befiehlt er mithilfe des Skills einem NPC, den Tresor für ihn zu öffnen. Das macht der NPC dann auch direkt und der Spieler kann sich problemlos an dem Loot bedienen.

