Starfield: Spieler entdeckt schwarzes Loch in seinem Schiff, hat jetzt Angst, es umzubauen

So berichtete ein Spieler beispielsweise von einem kuriosen Bug, der sein Schiff NPCs angreifen ließ, auch wenn er selbst gar nicht an Board war:

Andere sahen in dem Video eine verpasste Chance, nach dem Sprung in das Loch das Skyrim-Intro hineinzuschneiden. Generell fanden die Spieler den Bug eher lustig als störend.

An der Stelle des Lochs müsste wahrscheinlich eine Leiter oder ähnliches sein, die in ein tiefergelegenes Deck führt, doch statt der Leiter oder einer Luke ist nur eine komplett schwarze Öffnung zu erkennen, die nicht offenbart, wo sie hinführt.

In dem Video wirft markiethefett zunächst einige Fässer in das Loch, die einfach verschwinden. Dann springt er selbst hinein und landet in einem anderen Bereich seines Raumschiffs.

Was hat es mit dem schwarzen Loch auf sich? Ein Starfield-Spieler namens „markiethefett“ hat auf Reddit ein Video geteilt, in dem er ein schwarzes Loch zeigt, das er im Boden seines Raumschiffs entdeckte.

Ein Spieler hat in Starfield ein schwarzes Loch in seinem Schiff entdeckt, durch das er sogar zu einem anderen Ort gelangen kann.

