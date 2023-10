Starfield wurde so entwickelt, dass ihr es noch länger spielt als Skyrim und Fallout

Todd Howard erklärt in einem Podcast, Starfield sei bewusst so gebaut, dass es über Jahre gespielt und mit neuen Inhalten versorgt werden kann.

Am 25. September 2023 war Starfield-Chef Todd Howard bei dem „AIAS Game Makers Notebook Podcast“ zu Gast und sprach dort mit Ted Price, dem CEO von Insomniac Games (Spyro, Ratches & Clank, Marvel’s Spider-Man).

Howard ist Game Director und Executive Producer für Bethesda Game Studios. Während des Podcasts sprach er darüber, dass das Rollenspiel so entwickelt wurde, dass Spieler es langfristig spielen (via YouTube).

Howard erklärt, Bethesda habe aus Skyrim und Fallout gelernt

Was genau sagte Howard zur Langlebigkeit von Starfield? Zunächst sprach Howard über den Release von The Elder Scrolls V: Skyrim. Das Rollenspiel sei schon bei seiner Veröffentlichung ein wirklich großes Spiel gewesen, aber wenn man es sich heute ansehe, sei es durch die vielen Mods und Add-ons noch viel größer und werde auch 12 Jahre später noch gespielt.

Anschließend führt Howard weiter aus, dass Spieler sich seiner Ansicht nach mit der Zeit an ein Spiel gewöhnen und es dann verbessern sowie neue Dinge hinzufügen wollen.

Als Entwickler wolle Bethesda das gleiche, weshalb das Studio Feedback sammle und eine Liste mit Dingen habe, die Starfield zukünftig erhalten soll. Man könne sich aber nicht sofort auf die ganze Liste stürzen, sondern müsse „seine Schlachten wählen“ und dafür sorgen, dass alles „stabil“ laufe (via YouTube).

Howard erklärt, Starfield sei bewusst so gestaltet, dass es über lange Zeit gespielt und die Frage gestellt werde, wie Starfield beispielsweise in drei oder vier Jahren aussehe.

Bethesda habe dahingehend von früheren Spielen wie Skyrim und Fallout gelernt, beschreibt Howard, und deshalb bereits während der Entwicklung von Starfield darauf geachtet, das Spiel so zu bauen, dass es langfristig mit Content versorgt und über Jahre gespielt werden kann.

Man habe bei Starfield eine Basis geschaffen, auf der sie aufbauen können.

Was sagt Howard sonst noch in dem Podcast? Das Gespräch mit Ted Price gibt einige interessante Einblicke in die Entwicklung von Starfield und die Gedankengänge, die Bethesda während der Entwicklung hatte.

So erklärte Howard in dem Podcast beispielsweise auch, Bethesda habe feindliche Schiffe in Starfield absichtlich „wirklich dumm“ gemacht, obwohl es sehr leicht gewesen wäre, sie sehr schlau zu machen.

Ebenso sprach Howard über die Erwartungen der Spieler und das RPG-Genre. Er sei der Meinung, die Erwartungen der Spieler an ein Roleplaying-Game haben sich „drastisch“ verändert, weil Elemente des Genres in viele Spiele einfließen und sich die Genres vermischen.

Der Chef von Starfield denkt, Spieler haben heute drastisch veränderte Erwartungen, weil alles ein RPG ist