Der Chef von Starfield denkt, Spieler haben heute drastisch veränderte Erwartungen, weil alles ein RPG ist

Starfield ist das große neue Rollenspiel von Bethesda. Entsprechend hoch sind und waren die Erwartungen der Spieler an das ambitionierte Weltraum-Abenteuer. Knapp einen Monat nach dem Release äußerte Starfield-Chef Todd Howard nun, dass die Spieler heutzutage veränderte Erwartungen haben.

Um wen geht es?

Todd Howard ist der Game Director und Executive Producer für Bethesda Game Studios und dort für Starfield zuständig.

Außerdem ist Howard für die Entwicklung der Fallout- und Elder-Scrolls-Serien verantwortlich.

Howard leitet Bethesda zusammen mit dem Studio Director Ashley Cheng und war vor der Veröffentlichung die einzige Person, die bei Bethesda über neue Infos zu Starfield sprechen durfte.

Am 25. September 2023 war Todd Howard bei dem „AIAS Game Makers Notebook Podcast“ zu Gast und sprach dort mit Ted Price, dem CEO von Insomniac Games (Spyro, Ratches & Clank, Marvel’s Spider-Man).

Im Verlauf des Podcasts fragte Price, ob sich die Erwartungen der Spieler an ein RPG mit der Zeit verändert haben und ob es sich verändert habe, worauf es bei einem Rollenspiel ankomme (via YouTube).

„Man kann sich jedes Spiel aussuchen, das man will. Das ist irgendwie hineingeflossen“

Was sagt Howard? Howard ist der Meinung, die Erwartungen der Spieler haben sich „drastisch“ verändert, weil sich das RPG-Genre mit allem vermische. Er könne sich kein Spiel mehr ansehen, ohne dass es Erfahrungspunkte und ein Leveling-System habe. Das sei in gewisser Weise in die Spiele hineingeflossen.

Howard selbst liebe das Genre, weil es alles sein kann. Er führt weiter aus, ein RPG könne Action haben oder sich mit anderen Spielarten verschmelzen. Selbst ein Rennspiel könne zu einem RPG werden, es komme lediglich darauf an, worauf man seinen Blick richte. Ein Oldschool-RPG-Fan habe dabei wahrscheinlich seine eigene Liste mit Dingen, die für ihn das Genre auszeichnen (via YouTube).

Laut Howard versuche Bethesda sich selbst in dem Aspekt treu zu bleiben, was sie in einem Spiel sehen wollen und überlegen, wie sie Elemente einbringen, die ihrer Meinung nach in ein Rollenspiel gehören. Dabei mische man Dinge innerhalb des Genres und habe mit Starfield auch einen Weltraum-Shooter entwickelt.

Was meint Howard damit, das RPG-Genre vermische sich mit allem? Viele Spiele, die keine klassischen Rollenspiele sind, haben heutzutage ebenfalls RPG-Mechaniken.

Neben Dialog-Optionen und Skilltrees (bzw. das Charaktersystem) zählt auch das Leveln des eigenen Charakters sowie Gegner, die im Verlauf des Spiels ebenfalls im Level steigen, zu Elementen, die ein Rollenspiel ausmachen. Auch das Treffen von Entscheidungen, die Konsequenzen haben, ist wichtig.

Doch all das ist schon lange nicht mehr nur in Rollenspielen vorhanden und findet sich vereinzelt auch in anderen Genres wieder. So bekam beispielsweise Assassins’s Creed mit Origins, Odyssee und Valhalla vermehrt RPG-Elemente.

Auch ein Dying Light 2 bietet RPG-Mechaniken wie die Interaktion mit NPCs und das Leveling-System, ohne dass es ein klassisches RPG ist. Immer mehr Spiele bedienen sich vereinzelt an Aspekten des Genres.

In dem Podcast mit Ted Price verriet Todd Howard übrigens auch, dass Bethesda die feindlichen Schiffe absichtlich dumm gemacht hat:

