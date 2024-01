Palworld: Alle Admin-Commands und wie ihr sie nutzen könnt

Palworld: Rein Quarz finden – So leicht kommt ihr an das Material

Palworld: Erz automatisch farmen – So geht es am besten

Folgende Befehle könnt ihr in eurem Spiel nutzen, wenn ihr diese im Einzelspieler freigeschaltet habt. Deutsche Erklärungen in Klammern dahinter:

Was sind Admin-Befehle? Mit Admin-Befehlen oder Admin-Commands könnt ihr verschiedene Dinge auf einem Server in Palworld regeln. Ihr könnt etwa den Server herunterfahren oder Spieler vom Server bannen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to