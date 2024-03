Das Survival-Spiel, das Gronkh groß gemacht hat, ist auf Steam gerade günstig wie nie

„Sons of the Forest“ begeistert nicht nur Spieler weltweit, sondern auch den Twitch-Streamer Gronkh. Mit seiner packenden Survival-Erfahrung und der fesselnden Story könnt ihr die Perle auf Steam aktuell für nur 21,74 Euro abgreifen.

Was hat Gronkh mit Sons of the Forest zu tun? Der bekannte Twitch-Streamer Gronkh feierte bereits mit dem ersten Teil „The Forest“ unglaubliche Erfolge auf YouTube. Seine unverwechselbaren Momente, wie der Schlachtruf „Survival“ und die Begegnungen mit Mutanten, die er liebevoll Muschi-Klaus und Galoppel-Heinz getauft hat, sind vielen Fans im Gedächtnis geblieben. Gemeinsam mit dem Creator Tobinator erlebte Gronkh viele spannende Abenteuer in dem Survival-Titel.

Auch beim Nachfolger „Sons of The Forest“ ist die Twitch-Größe wieder voll dabei gewesen. Mit durchschnittlich fast 33.000 Zuschauern (via Twitchtracker) auf der Streaming-Plattform schrieb er gemeinsam mit Virginia und Kelvin erneut Geschichte. Doch was macht dieses Spiel aus?

Mehr zu dem Spiel könnt ihr hier erfahren:

Erst vor Kurzem wurde die Version 1.0 von „Sons of the Forest“ veröffentlicht. Besonders erfreulich für die Fans dürfte das neue wählbare Ende sein, auf das wir aus Spoiler-Gründen nicht näher eingehen können, sowie das Auftreten eines alten Bekannten im Spiel: Timmy, der kleine Junge aus dem ersten Teil „The Forest“.

Darüber werden sich besonders Gronkh und Tobinator freuen, denn schon im ersten Teil hatten sie Timmy gemeinsam adoptiert. Wenn die beiden Streamer dann hoffentlich noch in diesem Jahr gemeinsam „Sons of The Forest“ spielen, wird das Zusammentreffen mit ihrem virtuellen Sohn bestimmt wieder herzerwärmend (zumindest vor Lachen).

Was „Sons of The Forest“ ausmacht

Worum geht es in dem Spiel? Der düstere, von der Natur zurückeroberte Wald, in den die Spieler eintauchen, wird von mysteriösen Kannibalen bewohnt. Die atemberaubende Grafik und die detailreiche Umgebung laden zum Erkunden ein, wobei hinter jedem Baum und Felsen potenzielle Gefahren lauern.

Der Kampf ums Überleben steht im Mittelpunkt des Titels. Spieler müssen Ressourcen sammeln, Nahrung finden und ihre Basis ausbauen, um den Gefahren der Wildnis zu trotzen. Dabei stellen nicht nur die Natur, sondern auch die unheimlichen Bewohner des Waldes eine Bedrohung dar.

„Sons of the Forest“ bietet neben dem herausfordernden Gameplay auch eine fesselnde Story, die alle Überlebenskämpfer von Anfang an in ihren Bann zieht. Geheimnisvolle Artefakte, verlorene Erinnerungen und die Suche nach Antworten führen zu einem unvergesslichen Abenteuer.

Jetzt so günstig wie noch nie auf Steam

Nicht nur die Spielerlebnisse machen „Sons of the Forest“ attraktiv, auch der Preis lockt nun mehr Interessenten an. Auf der Gaming-Plattform Steam ist das Spiel, das auf 86 Prozent positive Bewertungen kommt, derzeit stark reduziert – tatsächlich war es noch nie so günstig wie aktuell.

Laut Steamdb war es bisher immer nur 20 Prozent reduziert und lag damit bei 23,19 Euro. Jetzt ist das Spiel jedoch um 25 Prozent reduziert und liegt nach Adam Riese bei 21,74 Euro. Für diesen Rabatt müsst ihr euch aber beeilen, denn das Angebot endet bereits am 21. März 2024.

Mit „Sons of the Forest“ präsentiert Endnight Games ein beeindruckendes Sequel, das die Messlatte für Survival-Spiele deutlich anhebt. Mit seiner fesselnden Atmosphäre, packenden Story und anspruchsvollen Gameplay-Mechaniken bietet der Titel stundenlange Unterhaltung und lässt die Spieler immer wieder in seine düstere Welt zurückkehren. Wer auf der Suche nach einem neuen Gaming-Erlebnis ist, sollte „Sons of the Forest“ definitiv im Auge behalten.

