Eins der schönsten und gruseligsten Survival-Spiele für die PS5 bekommt ihr jetzt für 12 €

Aktuell laufen im PS-Store einige Angebote, die sich durchaus lohnen. Darunter findet ihr auch eines der besten und schönsten Survival-Spiele: Subnautica.

Um welches Spiel geht es hier? Subnautica ist ein Survival-Spiel von 2018 vom Entwicklerstudio Unknown Worlds Entertainment. Obwohl das Spiel schon ein paar Jahre alt ist, kann es sich grafisch immer noch sehr gut sehen lassen und bietet dabei wunderschöne Gebiete, die einem im Gedächtnis bleiben.

Wie lange läuft das Angebot? Da Angebot im PS-Store läuft aktuell bis zum 28. März 2024 und bietet sowohl die PS4-Version, so wie die PS5-Version zum Download an.

Insgesamt könnt ihr bei diesem Angebot 60 % sparen und zahlt so 11,99 €, statt den vollen Preis von 29,99 € zu zahlen.

Im Trailer zum Konsolen-Release könnt ihr einen ersten Blick auf die wunderschönen Gebiete von Subnautica werfen:

In Subnautica baut ihr eure Basis auf dem Meeresgrund

Was euch erwartet? In Subnautica landet ihr nach einem Schiffsbruch, mit eurem Raumschiff, als einziger Überlebender auf einem fremden Planeten. Dieser besteht zum Großteil aus Wasser und so führt euch euer Weg ums Überleben in immer tiefere Tiefen und ins weite Ungenaue.

Euer Ziel ist es, den Planeten wieder zu verlassen und euren Weg zurück nach Hause zu finden. Dafür sammelt ihr Ressourcen und baut eine Basis auf, um so lange zu überleben, bis ihr ein kleines Raumschiff bauen könnt. So einfach will euch der Planet jedoch nicht gehen lassen.

Da ihr mit einer Krankheit infiziert wurdet, die den ganzen Planeten und seine Bewohner befallen hat, müsst ihr zuerst eine Heilung finden. Andernfalls werden die Verteidigungseinrichtungen des Planeten eure Abreise verhindern und dies nicht auf die freundliche Art.

Für diese Unterwasserwelt braucht ihr starke Nerven

Dieses Spiel aus der First-Person-Perspektive ist nicht nur grafisch wunderschön anzusehen, sondern bietet vor allem viele liebevoll gestaltete Gebiete. Tatsächlich sind einige dieser Gebiete aber nichts für schwache Nerven. So kann es vorkommen, dass ihr auch mal durch ein Gebiet schwimmt, in welchem ihr nicht weiter schauen könnt, als eure Hand reicht.

Da man nie weiß, was in den nächsten 100 Metern Tiefe auf einen wartet oder man das Gefühl hat, dieses „Nichts“ wird nie mehr enden, kann das manchmal beklemmend und gruselig sein. Wer also generell schon Respekt vor offenen Gewässern hat, wird bei Subnautica sicher das ein oder andere Mal tief durchatmen.

Trotzdem ist es ein Spiel, welches man als Survival-Fan definitiv mal gesehen haben sollte. Mit einem besonderen Setting, gutem Gameplay und interessanter Story kann Subnautica euch sicher viele spannende Spielstunden bieten.

Subnautica schaffte es auch auf unsere Liste der besten Survival-Spiele 2023.