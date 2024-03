Mein liebstes Rennspiel auf der PS5 lässt mich einfach wieder Kind sein, jetzt bekommt ihr es für 6 €

Wer also nicht nur eine Reise zurück in die Kindheit sucht, sondern nach einem guten Rennspiel für ein paar gute Spielstunden, für den könnte dies genau das richtige Angebot sein.

Ich liebe es, dass die kleinen Autos originalgetreu aussehen, dass alles so realistisch wirkt, als hätte wirklich jemand eine riesige Rennstrecke auf einem Wolkenkratzer erbaut und dass die Autos wirklich Kratzer bekommen, wenn ihr Unfälle baut. So viele kleine Details machen das Spiel für mich zu einem Hit. Immer wieder entdecke ich neue Kleinigkeiten, die mir einfach Freude bereiten.

Definitiv wird das Spiel euch aber jede Menge Spaß bieten und mit seinen wunderschönen Strecken auch euer inneres Kind einfach glücklich machen. Denn die Strecken in dem Spiel sind nicht nur grafisch unglaublich gut gemacht, sondern auch richtig kreativ gestaltet. Und das in einem Ausmaß, das quasi jede Kindheits-Fantasie bedient.

Wer schreibt hier? Linda Knabe, freie Autorin bei MeinMMO, spielt bereits seit ihrer frühesten Kindheit Videospiele. Dabei hat sie jedem Genre gerne eine Chance gegeben und auch damals schon Spiele geliebt, die früher eher noch als „Jungs typisch“ galten. So hat sie in ihrem Leben auch schon einige Rennspiele hinter sich.

Ihr bezahlt in diesem Fall also nur 5,99 € anstatt des vollen Preises von 39,99 €. Auch die Game of the Year Edition kostet euch aktuell nur 11,99 €, statt 79,99 €.

Um welches Spiel geht es hier? Hot Wheels Unleashed ist ein Rennspiel von 2021, welches ihr unter anderem auf der PS5 spielen könnt. Wie der Name schon vermuten lässt, steuert ihr in diesem rasanten Spiel die kleinen Hot Wheels über Strecken, die vermutlich jedes innere Kind glücklich machen werden.

