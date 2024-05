Wuthering Waves ist ein neues, kostenlos Action-RPG mit starken Gacha-Elementen. Kann man das Spiel auch auf der PS5 spielen?

Was ist Wuthering Waves? Wutherhing Waves ist ein kostenloses Action-RPG des chinesischen Entwicklers Kuro Games. Im Design und auch im Aufbau erinnert es an das beliebte Spiel Genshin Impact, denn in beiden Spielen lauft ihr durch eine offene Spielwelt und verkloppt Gegner.

Beide Spiele setzen bei der Finanzierung jedoch auf ein aggressives Gacha-Modell mit den üblichen, extrem niedrigen Ziehchancen.

Mehr zum Thema Wuthering Waves: Systemanforderungen für iOS, Android und den PC im Detail von Benedikt Schlotmann

Kann man Wuthering Waves auf der PS5 oder PS4 spielen?

Für welche Plattform ist Wuthering Waves verfügbar? Wuthering Waves erschien am 23. Mai 2024 für iOS, Android und den PC.

Kann man Wuthering Waves auf der PS5 oder Xbox spielen? Nein, derzeit ist das Spiel noch nicht offiziell für die PS5 erschienen. Für die Xbox gibt es ebenfalls keinen offiziellen Release.

Wann soll Wuthering Waves für die PS5 kommen? Die Entwickler haben aber bereits bestätigt, dass man an einer Version für die PlayStation bereits arbeite. Wann diese Version offiziell veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. Das sagten die Entwickler von Kuro Games auf der letzten “Game Developers Conference” (GDC).

Lennon Li, Spezialist für Marketing in Übersee von Kuro Games erklärte, dass man definitiv Pläne für eine Konsolenfassung habe (via Pushsquare.com): „Wir haben einen Plan [zur Veröffentlichung] auf der Konsole, aber wir arbeiten noch daran.“

Was soll die PS5-Version bieten? Angeblich soll die PS5-Version die gleichen grafischen Einstellungen wie Ultra auf dem PC verwenden. Das spricht zumindest dafür, dass der offizielle Port nicht mehr weit entfernt sein kann.

Mehr zu Wuthering Waves: Falls ihr mehr zu dem neuen Action-Spiel wissen wollt, dann schaut einmal in folgenden Artikel auf MeinMMO. Wuthering Waves soll vor allem Fans von Animes und Genshin Impact ansprechen: Neues Open-World-RPG erinnert an Genshin Impact in düsterem Setting, startet im Mai