Genshin Impact: Neue Mona-Questreihe kommt – So schaltet ihr sie frei

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Worum geht es in der Questreihe? Wovon genau das Astrolabos-Kapitel handelt, ist noch nicht ganz klar. Es ist aber davon auszugehen, dass die Quest mit jeder Menge Abenteuer-EP belohnt wird und dass man auch dazu kommt, Mona im Kampf mal auszuprobieren. Sie ist immerhin einer der begehrten 5-Sterne-Helden und in der Tier-List recht weit oben . Die Questreihe wird also wohl dafür sorgen, dass man sich noch mehr nach dieser Heldin sehnt und das eine oder andere Gebet an sie richtet.

Ab wann ist das möglich? Die Questreihe ist ab dem 26. Oktober verfügbar – also bereits am kommenden Montag. Nach den üblichen Wartungsarbeiten um 5:00 Uhr morgens sollte die Questreihe verfügbar sein.

