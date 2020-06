Im MMORPG Der Herr der Ringe Online (LotRO) steht ein wichtiges Event an. Zwei große Helden heiraten, was mit einer neue Questreihe verbunden ist.

Wer heiratet? Aragorn und Arwen schließen den Bund der Ehe. Wer die Romane von J.R.R. Tolkien oder die Filme zu Der Herr der Ringe von Peter Jackson kennt, der weiß, dass es sich bei den beiden Personen um wichtige Charaktere handelt.

Waldläufer Aragorn begleitete Ringträger Frodo und die anderen Gefährten und war maßgeblich bei der Schlacht um Helms Klamm sowie um die Weiße Stadt Minas Tirith beteiligt. Er ist der Nachfahre von Isildur, König von Gondor, und damit der rechtmäßige Thronerbe. Nach dem Ringkrieg wird er gekrönt.

Arwen ist die Tochter von Elbenfürst Elrond. Aufgrund ihrer Liebe zu Aragorn blieb sie in Mittelerde zurück, als die Elben das Land verließen und entschied sich, gemeinsam mit ihrem Mann zu sterben.

Die Hochzeits-Quest startet in der Stadt Minas Tirith.

Ein neues Event in Herr der Ringe Online

Wann findet die Hochzeit statt? Das Entwicklerstudio Standing Stone Games hält sich etwas bedeckt und deutete nur an, dass es am morgigen 30. Juni beginnen könnte. Eine offizielle Ankündigung soll noch kurzfristig folgen.

Die Hochzeit startet das große Update „Volume V Book 1: A Time of Celebration.“ Es handelt sich also um ein größeres Event mit Update.

Solche Events finden immer wieder statt, wie erst kürzlich zum Tod von Bilbo-Beutlin-Darsteller Sir Ian Holm.

Was haben die Spieler von dieser Hochzeit? Nicht nur handelt es sich um ein interessantes Event im MMORPG LotRO, es ist zudem mit einer neuen Questreihe verbunden. Was euch in dieser erwartet, ist noch nicht bekannt.

Ihr kommt an Belohnungen wie Emotes, Titel und mehr. Zudem ist es möglich, täglich und wöchentlich an neue Geschenke zu kommen, die ein Hochzeits-Thema haben.

Die Hochzeit startet außerdem einen neuen Feiertag im MMORPG, der von nun an jedes Jahr mit Festlichkeiten und Belohnungen gefeiert wird.

Da ihr derzeit sowieso ein Content-Paket im Wert von rund 200 € geschenkt bekommt, lohnt es sich, in LotRO reinzuschauen.

Wie lange dauert das Event an? Das Event soll am 20. Juli enden. Gerüchten zufolge geht es dann in eine neue Story über, in welcher West Rohan als Housing-Gebiet zugänglich gemacht werden soll.

Möchtet ihr wissen, welche MMORPGs sich 2020 noch lohnen? Dann lest euch die MeinMMO-Liste der 8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2020 und 2021 durch.