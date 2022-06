Twitch-Hit Escape from Tarkov gibt kontroversem YouTube-Star die größte Ehre – „Der hat das Game doch nie gespielt“

DrDisrespect gehört zu den bekanntesten Streamern und ist mittlerweile auf YouTube unterwegs. Jetzt bringt der Shooter Escape from Tarkov ein Item von ihm ins Spiel, doch die Community reagiert verhalten.

Escape from Tarkov ist ein knallharter Shooter, der auf PvP-Gefechte und vollen Realismus setzt. Das Spiel ist sogar so realistisch, dass ihr echte Telefonnummern auf den Waffen finden könnt, was einige Spieler verunsichert. Auch sonst gibt es im Shooter wenig Erklärungen und bereits eine Kugel kann für euch den Tod bedeuten.

Die Tarkov-Entwickler haben übrigens kürzlich ein neues Spiel angekündigt:

Was passiert gerade im Shooter? Jetzt bringt der Shooter ein neues Item ins Spiel. Ein Entwickler hatte das Item auf Twitter mit dem Satz „Ihr alle kennt es“ vorgestellt und damit für große Diskussion gesorgt. Denn die meisten User erkennen in dem Item sofort die ikonische Jacke, die DrDisrespect immer in seinen Streams trägt. Doch die Reaktionen fallen verhalten aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die Community ist gespalten: „Er hat es nicht verdient. Er spielt kaum, noch versteht er das Spiel.“

Wie reagiert die Community? DrDisrespect ist umstritten und kontrovers, dennoch schätzen ihn viele für seinen coolen und verrückten Content.

Doch die ikonische Jacke des Streamers im Spiel zu finden, sorgt nicht nur für Begeisterung. Viele sind der Meinung, dass andere Streamer so ein Item viel eher verdient hätten als DrDisrespect. So erklärt ein User auf reddit, dass so ein Item die Entwickler immerhin nicht viel Zeit kosten dürfte:

Ich stimme zwar zu, dass der Doc kein Streamer-Item „verdient“ hat, weil er nur on/off gespielt hat, und ich würde lieber sehen, dass andere ihre zuerst bekommen. Aber es ist ziemlich klar, dass dies buchstäblich nur ein farblich verändertes PACA mit einigen kleinen optischen Anpassungen ist. Ich bezweifle, dass dies eine erhebliche Menge an Zeit in Anspruch genommen hat.

Einer geht sogar so weit und schreibt: „Er hat es nicht verdient. Er spielt kaum, noch versteht er das Spiel.“

Doch einige Spieler geben auch zu bedenken, dass es hier gar nicht ums Spielen oder um Erfolg gehe, sondern allein um die Aufmerksamkeit. Manche User behaupten sogar, dass die Entwickler das Item nur ins Spiel bringen, um wieder neue Spieler in den knallharten Shooter zu locken (via reddit.com):

Jeder, der sagt, dass andere Streamer es mehr verdient haben, hat 100 % recht. Aber er hat nicht aufgepasst. Es geht nur um das Geld. Doc wird deswegen wieder spielen (höchstwahrscheinlich) und das wird neue Spieler und Geld für BSG generieren.

Momentan scheint es bei DrDisrespect nicht ganz rundzulaufen. Denn während YouTube viele Twitch-Stars mit Geld überschüttet, bekommt der ehemalige Twitch-Streamer wenig von dem YouTube-Geld. Und das gefällt ihm gar nicht. Zumindest konnte der Star auf YouTube seine Probleme mit seinem Gaming-PC wieder lösen:

Sogar der großartigste Gamer aller Zeiten hat Probleme mit seinem PC – So löst er sie

So sieht die Jacke von Dr Disprespect aus, die bald in nach „Escape from Tarkov“ kommen soll

Escape from Tarkov gilt als großer Gewinner auf Twitch im Jahr 2022

Der Hardcore-Shooter gehörte zu den größten Gewinnern des Jahres 2022, denn viele Spieler haben dieses Jahr mit dem Shooter angefangen und etliche Streamer haben das Spiel gezockt. Auch für uns von MeinMMO gehört Escape from Tarkov zu den besten Multiplayer-Shootern, die ihr aktuell spielen könnt.

Vor allem das einzigartige Gameplay lockt viele Hardcore-Fans zu dem Shooter. Denn viele Hilfsmittel, auf die andere Shooter setzten, gibt es in Escape from Tarkov nicht. Es gibt keine Anzeige, wie viele Kugeln noch im Magazin sind und wenn ihr mit Freunden unterwegs seid, werden diese nicht markiert. Im schlimmsten Fall schießt ihr sogar eure eigenen Freunde über den Haufen.

Wenn ihr tiefer in die Welt von Escape from Tarkov einsteigen und wissen wollt, wrum dieser Shooter auch 2022 noch so beliebt ist, dann schaut doch einmal in folgenden Artikel. Hier erklären wir euch, was den Shooter aktuell so einzigartig macht:

5 Gründe, warum Escape from Tarkov im Januar 2022 größer ist als jemals zuvor