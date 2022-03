Sogar der großartigste Gamer aller Zeiten hat Probleme mit seinem PC – So löst er sie

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seine Grafikkarte und das Gehäuse sind mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Mit einem Mini-Blasebalg macht er in seinem Video den Rechner sauber, sodass der Staub nur so in alle Richtungen fliegt.

Insert

You are going to send email to