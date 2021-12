Escape from Tarkov kriegt neue Map und neue Waffen – Doch Fans feiern ein einfaches Gadget

Der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov bekommt neue Inhalte. Der Trailer zum neuesten Patch 0.12.12 zeigt eine neue Map, viele neue Waffen und einige liebevolle Details für Waffen-Nerds. Die Fanbase freut sich aber insbesondere über ein simples Gadget. MeinMMO sagt euch, worum es geht.

Der russische Hardcore-Shooter Escape from Tarkov befindet sich noch in der Beta, hat sich aber seit 2017 eine ebenso große wie treue Fanbase aufgebaut. Das liegt auch an dem einzigartigen Gameplay, das Spielern in Escape from Tarkov geboten wird: Es ist so anders als die meisten Shooter, dass es sogar schwer ist, dem Spiel ein klares Genre zuzuordnen.

Das Spiel bekommt mit dem nächsten Patch eines der wohl größten Content-Updates seiner Geschichte. Viele neue Waffen, Aufsätze und Gadgets sind im Ankündigungs-Trailer zu sehen, dazu eine große neue Map. Doch gerade die kleinen Features im Trailer machen den Fans die größte Freude.

Was ist die neue Map? Die neue Map in Escape from Tarkov heißt wohl ‘The Lighthouse.’ Der Trailer zeigt viele unterschiedliche Zonen aus der Map, zu unterschiedlichen Tageszeiten: Neben der Küste mit dem namengebenden Leuchtturm sind unter anderem auch ein großer Wald sowie eine industrielle Zone zu sehen.

Den Trailer zum kommenden Patch 0.12.12 seht ihr hier:

Was ist sonst neu? Neben der Map bietet der Trailer auch einige Einblicke zu anderen neuen Inhalten. Die vielen Waffen-Liebhaber, die Fans von Escape from Tarkov sind, haben in dem Patch-Trailer viele neue Waffen gesichtet. Dazu gehören unter anderem die SCAR-L und SCAR-H, die HK USP und dieselbe bizarre Revolver-Shotgun, die Spielern von CoD Vanguard schon aufgefallen ist. Auch viele neue Waffenaufsätze und kleine, liebevolle Details wie überhitzende Schalldämpfer hat die Fanbase entdeckt (via reddit).

Entfernungsmesser ist in der Tarkov-Community das Highlight

Das Highlight aus dem Trailer scheint für die Tarkov-Fans aber ein vergleichsweise kleines Feature zu sein: der Entfernungsmesser. Mit diesem High-Tech-Meterstab können Spieler schnell herausfinden, wie weit entfernt ein Gegner steht. Das hilft insbesondere Snipern dabei, ihre Schüsse einfacher zu treffen.

Dieses unscheinbare Gadget aus dem Trailer verzückt die Tarkov-Fans mehr als jede neue Waffe

Auf reddit zeigt sich die Freude der Fans vor allem daran, dass mehrere der beliebtesten Kommentare den Entfernungsmesser komplett in Großbuchstaben schreiben. reddit-User Koogei1998 versucht diese Emotionen in Worte zu fassen: “Ich wollte gerade sagen, wie sehr ich mich auf den Entfernungsmesser freue. Es ist so unnötig, aber gleichzeitig so cool” (via reddit).

Wie weit der Release-Tag vom Patch entfernt ist, ist aktuell unklar. Ein Datum hat Entwickler Battlestate Games nicht genannt.