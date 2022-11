Unerlaubte Hardware terrorisiert bereits jetzt CoD Warzone 2 – Und der Anti-Cheat hat wenig Chancen

Cheater sind die größte Plage von CoD und in den letzten Jahren ist das Problem schlimmer geworden, weil man mehr auf Free2Play-Inhalte setzt – wie Call of Duty: Warzone 2. Und gegen bestimmte Hardware hat „RICOCHET“ nur wenig Chancen.

Die erste Warzone war eine Zeit lang das absolute Paradies für Cheater. Der unfassbare Erfolg des ersten kostenlosen Battle Royale von CoD auf PC und Konsole war so nicht geplant, der Cheat-Schutz entsprechend deutlich unterdimensioniert.

Fast 2 Jahre bastelten die Verantwortlichen bei Call of Duty an „RICOCHET“, dem Anti-Cheat-System, das zumindest die Software-Cheater frühzeitig erkennen und bannen sollte. Das klappt auch ziemlich gut, die Cheater-Seuche wurde eingedämmt.

Allerdings stellte sich auch schnell heraus – nicht nur die Software-Cheater mit ihren Aimbots und Wallhacks sind ein Problem. Auch von der Hardware-Seite attackieren unfaire Schummler die fairen Spieler in Warzone – und in der Fortsetzung terrorisieren solche Geräte weiter das Battle Royale.

Cheat-Hardware sorgt für perfekt Spielbarkeit von Waffen

Was ist das Problem? Es gibt Geräte, die sich per USB an den PC oder an die Konsole anschließen lassen. In diese Geräte steckt man einen Controller oder eine Maus. Dadurch werden die Inputs der Eingabegeräte beeinflusst.

Die Teile können so kalibriert werden, dass sie bei der Rückstoß-Kontrolle helfen. Obwohl „helfen“ vielleicht untertrieben ist.

Sie sorgen dafür, dass man eigentlich überhaupt keinen Rückstoß mehr hat. Es ist egal, wie rumplig sich eine Waffe spielt – mit so einem Gerät lassen sich selbst die zickigsten Sturmgewehre ganz einfach unter Kontrolle bringen.

Nun tauchen immer mehr Videos auf YouTube auf, die zeigen, dass sich die Teile bereits jetzt ohne Probleme in den neuen Spielen Warzone 2 und CoD MW2 verwenden lassen. Es gab vorher die Hoffnung, dass es wenigstens etwas dauern würde, bis die Teile auf die neuen Spieler angepasst wurden.

Das Problem ist, dass der Anti-Cheat diese Geräte nur schwer bis gar nicht erkennen kann. Anders als bei Software-Cheatern auf PC, passiert die Schummelei, ohne dabei die Dateien der CoD-Spiele zu beeinträchtigen – nur der Input wird beeinflusst, RICOCHET kann das kaum erkennen.

Persönliches Fazit: Es kratzt am Vertrauen

Anders als in Warzone 1 werden in Warzone 2 die Hardware-Cheater das größte Problem der nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre. Ich merke das täglich bei meiner Arbeit auf MeinMMO.

Wenn ich mal wieder auf der Suche nach neuen Waffen-Setups bin, vertraue ich nur einer Handvoll Content-Creator, weil man beinahe nie genau weiß – „Wird da gecheatet?“.

Ich kenne viele Waffen aus dem Spiel, kann den Rückstoß von bestimmten Waffen gut einschätzen. Wenn ich dann schon sehe, dass jemand einen 100-Meter-Kill mit der M4 landet, ohne irgendein Wackeln im Bild – da geht etwas nicht mit rechten Dingen vor.

Das geht einigen in der Community genauso und der Ton wird immer rauer, auch innerhalb der Creator-Community. Es kommt schon zu Hetzjagden, bei denen Creator über Monate des Cheatings verdächtigt werden.

Ich hoffe, das Sicherheits-Team von Call of Duty findet ein Mittel gegen diese fiesen Hardware-Schummeleien. Es wäre ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Cheater in Warzone.

Lasst mir auch eure Meinungen und Erfahrungen zum Thema da und schreibt einen Kommentar.