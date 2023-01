DrDisrespect ätzt über alle Shooter, lobt aber einen: „Das härteste Spiel mit echt guten Spielern, das ich je gespielt habe”

DrDisrespect ist bekannt dafür, sich in verschiedensten Shootern herumzutreiben, aber auch dafür, über alles mögliche zu wettern. Zuletzt kritisierte er vor allem Call of Duty: Warzone 2 – lobte dafür aber ein anders Battle Royale.

Um wen geht es? DrDisrespect war lange Zeit so was wie das “Gesicht von Twitch”, doch 2022 erfolgte ein Bann unter bis heute unklaren Umständen.

Statt auf Twitch liefert der “Doc” dafür nun Content auf YouTube und wurde dort zu einem der größten Streamer der Plattform.

Der Streamer ist vor allem in der Welt der Shooter unterwegs, hat sogar einen eigenen Shooter in Entwicklung. Oft sieht man den Doc aber Call of Duty spielen – doch gerade das wurde zuletzt Gegenstand seines Ärgers.

DrDisrespect kritisiert Warzone 2, sucht Alternative, doch nichts passt so richtig

Das sagt DrDisrespect zu Warzone 2: Der Streamer übt schon länger Kritik an der neuen Warzone. Bereits vor einigen Tagen berichteten Portale wie Dexerto und Gamerant über den Frust des Streamers und dessen Suche nach einer Alternative. In einem mittlerweile privat gestellten Video (via YouTube), das wir zuvor noch einsehen konnten, diskutieren DrDisrespect und Streamer-Kollege TimTheTatman.

TimTheTatman fragt dabei den Doc, wie lange er dem Spiel denn noch geben würde, bis er damit aufhört. “Ich glaube, ich gebe ihm noch eine Woche, vielleicht zwei”, meint DrDisrespect darauf, sieht sich dann aber mit einem Problem konfrontiert: “Gleichzeitig denk ich: Was zum Teufel soll ich dann spielen? PUBG?”

Damit kann der Doc sich auch nicht anfreunden. Er liebe halt Call of Duty und wolle es spielen, ein paar gute Plays sammeln, aber es sei eindimensional und langweilig.

Dann schlägt er halbherzig vor, er könne ja Vollzeit-Valorant-Spieler werden, was TimTheTatman mit einem Lachen kommentiert. Auch die Vorschläge Fortnite oder Overwatch von seinem Streamer-Kollegen nimmt der Doc eher etwas ratlos an.

Im Video erfahrt ihr alles zum Bann vom Doc auf Twitch:

Welchen Shooter lobt er? Ungewöhnlich lobende Worte hatte der Doc hingegen für Respawns Shooter Apex Legends übrig. In einem aktuelleren Stream vom 16. Januar mit Mitspieler “Zlaner” diskutieren beide erneut über den aus ihrer Sicht schwierigen Zustand von Warzone 2.0, bevor Zlaner Apex als mögliche Alternative aufbringt. Das bezeichnet er als “wirklich gutes Spiel” (via YouTube).

Da steigt der Doc direkt begeistert drauf ein, stimmt zu und meint: “Ich muss wirklich sagen, das ist das härteste Shooter-Spiel, das ich je gespielt habe”, meint er: “Sehr gute Spieler spielen dieses Spiel.” Dann diskutieren die beiden noch kurz, das sie da ja nochmal angreifen könnten – bevor sie sich wieder auf ihr Warzone-Match konzentrieren.

Mit der Warzone-2.0-Kritik stehen die Streamer aktuell nicht alleine da. Zuletzt kamen vermehrt kritische Stimmen auf, dass einige Spieler das Spiel ebenfalls als langweilig empfinden.

Was haltet ihr vom aktuellen Zustand der Warzone? Habt ihr Shooter-Alternativen? Erzählt es uns in den Kommentaren!