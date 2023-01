CoD Warzone: Als eine Nuke-Mission scheitert, rastet ein Twitch-Streamer aus und beschimpft seine Gegner – Das hat Konsequenzen

Ein Twitch-Streamer der Esport-Organasition Optic Gaming dreht in CoD: Warzone 2 durch, nachdem sein Team von einem anderen Content Creator abgeschossen wird. Anschließend schimpft er minutenlang über kleine Streamer, behauptet sie seien irrelevant und würden niemals so erfolgreich sein wie er selbst.

Was ist passiert? Der Twitch-Streamer und Warzone-Profi Bobby “OpTic BobbyPoff” Poffenbarger war mit seinem Team in Al’Mazrah unterwegs. Der Stream lief richtig gut, denn das Team startete eine Siegesserie.

BobbyPoff und sein Team wollten eine Atombombe zünden, die ultimative Herausforderung in der Warzone. Dazu müssen Teams 5 Mal hintereinander gewinnen. Anschließend können sie nach Komponenten suchen, um die Bombe zusammenzubauen.

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Nuke bekommen könnt, dann haben wir hier den passenden Guide für euch: CoD Warzone 2: Wie man eine Nuke bekommt – So zerstört ihr die ganze Map

Viermal nacheinander hatte sein Team die Warzone bereits gewonnen, sie waren also auf der Zielgraden. In ihrer letzten Runde trafen sie dann aber auf einen anderes Team, welches ebenfalls aus Streamern bestand. Teil dieses Teams war der Content Creator Ethan “StellarMoves” Stellar. Im Vergleich zu OpTic BobbyPoff ein kleinerer Streamer.

Wenn ihr in Warzone mehr Kämpfe gewinnen wollt, kommt ihr nicht daran vorbei, eure Waffe aufzuleveln. Wir verraten euch 3 Tipps, mit denen es schneller geht:

Nuke-Mission scheitert und Streamer rastet aus

Wie kam es zur Kontorverse? Schnell stellte sich heraus, dass das Team von StellarMoves ebenfalls der Atombombe hinterherjagte. Die Anspannung war groß, denn beiden Teams dürfte klar gewesen sein, das nur eines von ihnen am Ende die Bombe zünden kann.

OpTic BobbyPoff war schnell frustriert und steigerte sich dann im Laufe des Matches immer weiter in seinen Frust hinein. Seine Gegner und speziell das Team von StellarMoves hätten keinen Skill, müssten Meta-Waffen nutzen, weil sie sonst nicht können. In einem Zusammenschnitt den der Esport-Experte Jake Lucky auf seinem Twitter-Account postete, könnt ihr nachvollziehen, wie die Situation eskaliert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Nachdem das Team von OpTic BobbyPoff aus der Runde eliminiert wurde, setzt dieser im Stream zu einer Tirade an und kann sich anschließend kaum noch bremsen. Immer wieder attackiert er StellarMoves und dessen Team verbal und redet sich dabei immer mehr in Rage.

Sie haben keinen Skill, kein Talent und keinerlei Unterhaltungswert. Im Gegensatz dazu machen wir eine Challange, darum gucken die Leute das. Mein Stream von heute bekommt wahrscheinlich mehr Views als er [StellarMoves] jemals auf seinem verdammten Kanal haben wird! Diese Typen werden verdammt nochmal für immer irrelevant bleiben! OpTic BobbyPoff

Großer Streamer beleidigt den Kleineren – Entschuldigung reicht der Community nicht

Wie reagieren die Fans? Mit seinen Ausfällen hat OpTic BobbyPoff überwiegend Kritik auf sich gezogen. Weite Teile der Warzone Community solidarisieren sich mit dem vermeintlich “kleinen” Streamer und werfen OpTic BobbyPoff Arroganz vor. Twitter-Nutzer @Samham schreibt etwa, dass das Verhalten des großen Streamers armselig sei.

Der Twitter-User @RealJackTheBus merkt humorvoll an, dass sich OpTic BobbyPoff in dem Clip wie ein möchtegern Bösewicht aus dem beliebten Anime “One Piece” aufführen würde.

Ein anderer Twitter-Nutzer mit dem Namen @MaxDangs meint hingegen, dass dieses Verhalten typisch für Streamer sei, wenn diese auf Gegner mit dem selben Skill-Level treffen. Damit spielt er auf den oft wiederholten Vorwurf an, dass große Streamer es in Call of Duty leichter hätten als “normale” Gamer.

So würden in Warzone viele Streamer VPN’s und andere Tricksereien nutzen um einfache Lobbys zu bekommen. Teile der Community gehen häufig sogar soweit, großen Streamern vorzuwerfen, sie würden cheaten und Activision würde das sogar tolerieren. CoD Warzone: Ex-Weltmeister will Cheater jagen, hat berüchtigte Twitch-Streamerin im Blick

Hat sich OpTic BobbyPoff entschuldigt? Ja, mittlerweile hat sich OpTic BobbPoff bei seinem Kontrahenten StellarMoves entschuldigt. Er behauptet in der Hitze des Gefechts die Nerven verloren zu haben. An dem Tag hätte er bereits 13 Stunden lang gestreamt und bei dem Versuch eine Nuke zu zünden, so kurz vor dem Ziel zu scheitern, hätte das Fass zum überlaufen gebracht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

BobbyPoff entschuldigt sich bei StellarMoves, er habe ihn nie persönlich anfeinden wollen. Er gesteht ein, dass es nicht okay ist, sich über kleinere Streamer lustig zu machen.

Jedoch wiederspricht er Teilen der Community die behaupten würden, er hätte Ethan Stellar persönlich angreifen wollen. In der besagten Runde Warzone sei dieser nämlich auf einem Alt-Account unterwegs gewesen und während seiner Wutrede hätter er ihn auch gar nicht mit seinem echten Namen angesprochen.

Simpler Trick in CoD Warzone 2 kann euch leichte Siege im Gulag bringen, wenn ihr ein kleines Risiko eingeht