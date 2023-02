CoD Warzone 2 bannt Cheater genau im richtigen Moment – “Das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten!”

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Habt ihr in Call of Duty MW2 oder Warzone 2 schon Erfahrungen mit Cheatern gehabt? Wie geht ihr mit Cheatern um? Was haltet ihr vom Anti-Cheat? Lasst uns einen Kommentar da und teilt eure Meinung mit der Community!

Offenbar hatte Ricochet, der Anti-Cheat von Warzone, den Betrug erkannt und den Betrüger umgehend aus dem Match entfernt. Rettung in letzter Sekunde also und ein Happy End für den Streamer, der sein Glück kaum fassen konnte.

Mit neuen Panzerplatten in der Weste feuerte der Streamer zurück. Zwar konnte er selbst ein paar gute Treffer zu setzen, doch das reichte nicht aus. Er ging zu Boden und versuchte sich selbst wiederzubeleben. In diesem Moment stürmte der Cheater auf ihn zu, um die Sache zu Ende zu bringen. Doch bevor der Cheater den finalen Schuss abgeben konnte, verschwand er aus dem Spiel.

In dem Moment, als DyceTV über eine Kuppe spähte, flogen schon die ersten Kugeln in seine Richtung. Dabei war jeder Schuss ein Treffer. Der Streamer zog sich zurück und legte Rüstungsplatten nach.

Happy End in Call of Duty Warzone 2 ! Als ein Spieler im letzten Kreis des Battle Royals auf einen Cheater trifft, stehen die Chancen gegen ihn. Jede Kugel des Gegners trifft, der Spieler geht zu Boden. Die Situation scheint aussichtslos, doch dann greift der Anti-Cheat ein.

