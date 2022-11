CoD Warzone 2 brachte über Nacht 2 kleine Updates – Fixt endlich den stressigsten Fehler

Der Release von Call of Duty: Warzone 2 verläuft holprig. Dafür sorgte in den letzten Tagen besonders ein Fehler mit dem System der Ingame-Freundeslisten. In der Nacht vom 17.11. auf den 18.11. wurden jedoch 2 Updates aufgespielt, um das gemeinsame Spielen angenehmer zu gestalten.

Welcher Fehler wurde gefixt? Abgesehen von den teilweise starken Server-Problemen, gehört ein Bug mit dem Social-Menü zu den größten Plagen, die Spieler kurz nach dem Release von Call of Duty: Warzone 2 ertragen mussten.

Doch die Entwickler haben nun bestätigt: Das Social-Menü ist repariert, wir können wieder ganz normal auf unsere Freundeslisten zugreifen. Vorher kam man oft nur mit einem Trick auf seine Freundeslisten.

Wir haben das direkt getestet und können den Fix bestätigen. Hier der Tweet der Entwickler: via twitter.com.

Schon gestern Abend gab es zudem ein weiteres kleines Update, das ebenfalls an einem Social-Feature rumgeschraubt hat (via twitter.com).

Dabei ging es darum, dass ihr beim reinladen ins Match keine Anzeige hattet, wer sich alles bei euch im Squad befindet. Auch das haben wir geprüft und konnten die Gruppe vor dem Match-Start nun inspizieren.

CoD Warzone 2: „Ist Warzone down?“

Zu den Stoßzeiten zwischen 20:00 und 22:00 Uhr kam es in unseren Serverregionen auch wieder zu heftigen Server-Problemen. Spieler konnten sich nicht einloggen und die Server-Pings während der Matches ging in unspielbare Höhen. Auch wir in der Redaktion hatten Probleme.

Zwischenzeitlich trendete der Suchbegriff „Ist Warzone down?“ auf Google. Das Battle Royale war jedoch zu keinem Zeitpunkt down. Es gab nur massive Schwankungen bei der Server-Stabilität.

Von offizieller Seite gab es dazu bisher keine Meldung. Es ist derzeit also unklar, was für die Server-Schwierigkeiten verantwortlich ist. Wir behalten die Situation weiter im Auge und berichten euch, wenn es neue Informationen gibt.

Die ersten Abende von Call of Duty: Warzone 2 liefen für einige Spieler nicht optimal. Server-Stress, Abstürze, hohe Pings – kaum ein Spieler blieb von solchen Dingen verschont.

Manche hatten Glück, konnten einige Matches ohne Probleme durchziehen. Andere kam gar nicht erst soweit – nicht einmal ins Hauptmenü.

Der erste Freitagabend wird entsprechend spannend. Wir behalten die Server-Situation mit unserem Liveticker im Auge. Hier findet ihr auch Links für Workarounds, wenn ihr ebenfalls Probleme habt: CoD Warzone 2: Liveticker zum Server-Status