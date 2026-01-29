Ein Item in ARC Raiders rettet eure besten Waffen, wenn euch „Ratten“ in den Rücken schießen

News
2 Min. Dariusz Müller 0 Kommentare Lesezeichen
Ein Item in ARC Raiders rettet eure besten Waffen, wenn euch „Ratten“ in den Rücken schießen

Mit dem Headwinds-Update hat ARC Raiders ein nützliches neues Item bekommen, dass euch im schlimmsten Fall eure seltensten Waffen rettet.

Was ist das für ein Item? ARC Raiders bekam am 27. Januar mit Patch 1.13.0 das Headwinds-Update, das einige Neuerungen brachte, darunter etwa neue, bunte Enten. Außerdem wurde ein neues Augment hinzugefügt, die epische Beute-Marke 3 mit der „Safekeeper“-Eigenschaft.

Das neue Augment erlaubt euch, jedes Item in die Sicherheitstasche zu stecken, auch Waffen. Damit ist die Safekeeper-Beute-Marke ein Unikat, denn in einem anderen Augment könnt ihr Waffen in der Sicherheitstasche verstauen.

ARC Raiders bekommt mit Headwinds neue Matchmaking-Option und Trophy-Display
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Ein Item in ARC Raiders rettet eure besten Waffen, wenn euch „Ratten“ in den Rücken schießen ARC Raiders zeigt erste Roadmap für 2026, bringt noch im Frühjahr ein Update für euer liebstes Hühnchen und eine neue Karte Jemand hat einen regelrechten Action-Film in ARC Raiders erlebt, und Fans fragen sich, ob sie das gleiche Spiel spielen Entwickler von Arc Raiders haben ein Feature vor dem Release entfernt, Fans feiern: „Das hätte das Spiel ruiniert“ ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.4.0 – Frittiert jetzt euren Charakter, wenn ihr unartig seid ARC Raiders: Industriespionage – So findet ihr das Waffenlager und schließt die Quest erfolgreich ab ARC Raiders: Hidden Bunker finden und lösen – So schafft ihr das Event Nutzer verrät seine Mates in ARC Raiders, weil die ihn nur beleidigen – Spieler finden: das sollte eine legitime Strategie werden 2 deutsche Shooter haben den Weg für den Erfolg von ARC Raiders geebnet, aber nur einer davon lebt heute noch Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Experte erklärt, warum A Knight of Seven Kingdoms so anders ist als Game of Thrones Andere Anime scheitern grandios, doch einer wird mit jeder Staffel besser

Der Retter eurer besten Waffen

Inwiefern rettet das Augment eure besten Waffen? Ihr könnt mit dem Augment auch eure besten Waffen in der Sicherheitstasche verstauen, um sie zu schützen, wenn ihr sie gerade nicht nutzt. Waffen wie der Hullcracker und die Equalizer gelten als Todesurteil, wenn ihr sie aktiv ausrüstet. Sie sind selten, teuer in der Herstellung und machen großen Schaden gegen die mächtigsten ARCs.

Andere Raider können diese Waffen an eurem Rucksack hängen sehen, wenn ihr sie ausrüstet, und euch für den vielversprechenden Loot hinterrücks erschießen. Ihr solltet sie deshalb nur ausrüsten, während ihr gegen eine Queen oder eine Matriarchin kämpft. Sobald das Battle gegen den mächtigen ARC abgeschlossen ist, sollten diese Waffen möglichst schnell im Rucksack verschwinden.

Da ihr Waffen bisher nicht in der Sicherheitstasche eures Augments verstauen konntet, habt ihr diese immer bei einem Tod verloren. Mit dem neuen Augment könnt ihr eure Hullcracker und Equalizer retten, wenn euch ein Raider hintergeht, nachdem er euch mit den Waffen gesehen hat.

Alternativ könnt ihr mit dem Augment auch neue Waffen sichern, die ihr beim Looten gefunden habt.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Spieler in Arc Raiders wundern sich, wieso die wichtigste Mechanik plötzlich langsamer ist
von Jasmin Beverungen
Mehr zum Thema
ARC Raiders: Trophäensammlung – Alles, was ihr zu Abschluss und Belohnungen des neuen Projekts wissen müsst
von Alexander Mehrwald
Mehr zum Thema
Die Community von ARC Raiders urteilt: Der neue Modus ist Zeitverschwendung und richtet sich nur an eine Art von Spieler
von Dariusz Müller

Was bringt das Augment bei Quests? Das neue Augment ist quasi der Matchwinner für bestimmte Missionen. Bei der Quest „Industriespionage“ müsst ihr etwa ein Waffenlager auf der Map „Begrabene Stadt“ finden und dort eine „Burletta“ abliefern. Wenn euch auf dem Weg zum Waffenlager aber ein Spieler erschießt, ist auch die Burletta weg.

Die Handfeuerwaffe ist zwar weder selten noch teuer, doch ist es ärgerlich, wenn ihr nun ein neues Exemplar herstellen müsst. Das neue Augment kann euch davor schützen – falls es euch wert ist, ein episches Augment für eine Burletta zu nutzen. Solltet ihr die Quest „Industriespionage“ noch nicht abgeschlossen haben, findet ihr hier einen Guide: ARC Raiders: Industriespionage – So findet ihr das Waffenlager und schließt die Quest erfolgreich ab

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
ARC Raiders lädt 190.000 Spieler zum Crashen der Server ein, jetzt erklären die Devs welche 4 Dinge sie besser machen wollen - Titelbild zeigt Spielcharakter

ARC Raiders hatte Server-Probleme: Was war da los? – Alle wichtigen Infos

ARC Raiders Piloten Skin

Spieler in Arc Raiders wundern sich, wieso die wichtigste Mechanik plötzlich langsamer ist

ARC Raiders Raider und Gummi-Ente

Spieler sammelte über 4.000 Enten in ARC Raiders, jetzt bekommt er eine neue Herausforderung

ARC Raiders Opa-Spielfigur

Die Community von ARC Raiders urteilt: Der neue Modus ist Zeitverschwendung und richtet sich nur an eine Art von Spieler

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx