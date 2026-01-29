Ein Item in ARC Raiders rettet eure besten Waffen, wenn euch „Ratten“ in den Rücken schießen

Mit dem Headwinds-Update hat ARC Raiders ein nützliches neues Item bekommen, dass euch im schlimmsten Fall eure seltensten Waffen rettet.

Was ist das für ein Item? ARC Raiders bekam am 27. Januar mit Patch 1.13.0 das Headwinds-Update, das einige Neuerungen brachte, darunter etwa neue, bunte Enten. Außerdem wurde ein neues Augment hinzugefügt, die epische Beute-Marke 3 mit der „Safekeeper“-Eigenschaft.

Das neue Augment erlaubt euch, jedes Item in die Sicherheitstasche zu stecken, auch Waffen. Damit ist die Safekeeper-Beute-Marke ein Unikat, denn in einem anderen Augment könnt ihr Waffen in der Sicherheitstasche verstauen.

Der Retter eurer besten Waffen

Inwiefern rettet das Augment eure besten Waffen? Ihr könnt mit dem Augment auch eure besten Waffen in der Sicherheitstasche verstauen, um sie zu schützen, wenn ihr sie gerade nicht nutzt. Waffen wie der Hullcracker und die Equalizer gelten als Todesurteil, wenn ihr sie aktiv ausrüstet. Sie sind selten, teuer in der Herstellung und machen großen Schaden gegen die mächtigsten ARCs.

Andere Raider können diese Waffen an eurem Rucksack hängen sehen, wenn ihr sie ausrüstet, und euch für den vielversprechenden Loot hinterrücks erschießen. Ihr solltet sie deshalb nur ausrüsten, während ihr gegen eine Queen oder eine Matriarchin kämpft. Sobald das Battle gegen den mächtigen ARC abgeschlossen ist, sollten diese Waffen möglichst schnell im Rucksack verschwinden.

Da ihr Waffen bisher nicht in der Sicherheitstasche eures Augments verstauen konntet, habt ihr diese immer bei einem Tod verloren. Mit dem neuen Augment könnt ihr eure Hullcracker und Equalizer retten, wenn euch ein Raider hintergeht, nachdem er euch mit den Waffen gesehen hat.

Alternativ könnt ihr mit dem Augment auch neue Waffen sichern, die ihr beim Looten gefunden habt.

Was bringt das Augment bei Quests? Das neue Augment ist quasi der Matchwinner für bestimmte Missionen. Bei der Quest „Industriespionage“ müsst ihr etwa ein Waffenlager auf der Map „Begrabene Stadt“ finden und dort eine „Burletta“ abliefern. Wenn euch auf dem Weg zum Waffenlager aber ein Spieler erschießt, ist auch die Burletta weg.

Die Handfeuerwaffe ist zwar weder selten noch teuer, doch ist es ärgerlich, wenn ihr nun ein neues Exemplar herstellen müsst. Das neue Augment kann euch davor schützen – falls es euch wert ist, ein episches Augment für eine Burletta zu nutzen. Solltet ihr die Quest „Industriespionage“ noch nicht abgeschlossen haben, findet ihr hier einen Guide: ARC Raiders: Industriespionage – So findet ihr das Waffenlager und schließt die Quest erfolgreich ab