ARC Raiders: Industriespionage Quest – So findet ihr das Waffenlager

2 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
Die Quest „Industriespionage“ gehört zu den kniffligeren in ARC Raiders. Wir zeigen euch, wie ihr sie schnell und möglichst sicher lösen könnt.

Update, 23. Februar 2026: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Was ist das für eine Quest? Ihr bekommt die Quest vom Händler Tian Wen und müsst dafür eine Waffe zu einem Waffenlager liefern. Dafür müsst ihr euch auf die Karte „Begrabene Stadt“ begeben und das entsprechende Lager ausfindig machen. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr das am besten anstellt.

Wichtig: Ihr müsst die Waffe lediglich dort abliefern. Ihr müsst danach also nicht noch zusätzlich erfolgreich einen Extraktionspunkt erreichen und könnt die Quest direkt während des Matches abschließen.

Dafür müsst ihr allerdings die Waffe (Burletta) dabei haben – habt ihr sie versehentlich verkauft oder recycelt, müsst ihr erst eine neue herstellen. Ihr könnt die Quest nicht einfach neu starten oder euch von Tian Wen eine neue holen.

An dieser Location findet ihr das Waffenlager für „Industriespionage“

Hier findet ihr das Waffenlager für die Quest: Habt ihr euer Match auf der Map „Begrabene Stadt“ gestartet, solltet ihr euch zum Kartenpunkt der Tankstelle begeben. Ihr findet ihn im Norden der Map. Haltet dann Ausschau nach einem quadratischen Container im westlichen Teil der Region. Er befindet sich in der Nähe einer alten Brückenruine und eines im Sand verborgenen Busses.

Hier haben wir euch die Region auf der Karte in Grün markiert:

ARC Raiders Industriespionage Location
Hier findet ihr die Kiste für das Waffenlager | Map: mapgenie.io

Wollt ihr möglichst vorsichtig sein und keinen Gegnern begegnen, empfiehlt es sich, die Loot-Zonen in der Region zu umgehen (die Bücherei und das Krankenhaus; auf der Map in Rot). Dort ist es wahrscheinlich, auf andere Spieler zu treffen.

Wenn ihr euch der Kiste nähert, sollte euch „1/1 Burletta“ angezeigt werden, ansonsten habt ihr die Waffe vermutlich irgendwo verloren oder sie anderweitig entsorgt. Interagiert mit dem Container und ihr habt die Quest automatisch abgeschlossen.

Ihr könnt dann selbst entscheiden, ob ihr das Match noch weiterspielen oder direkt über einen Extraktionspunkt abhauen wollt. Der nächste Punkt befindet sich ein ganzes Stück südlich von euch.

Möchtet ihr Quests in ARC Raiders abschließen, kann euch ganz schön die Pumpe gehen, denn andere Raider oder ARCs könnten euch rasant einen Strich durch die Rechnung machen. Ein Spieler hat deshalb sämtliche Outfits danach gerankt, wie wahrscheinlich es ist, dass ihr über den Haufen geschossen werdet, wenn ihr sie tragt: Spieler von ARC Raiders bewertet 30 Outfits danach, wie wahrscheinlich ihr damit im Shooter abgeschossen werdet

