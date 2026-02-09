In ARC Raiders könnt ihr euren Charakter bald auf seine zweite Expedition schicken. Welche Belohnungen euch beim Abschluss erwarten und welche Materialien ihr für alle Schritte benötigt, erfahrt ihr hier.

Wann startet Expedition 2? Derzeit könnt ihr aktiv schon an der zweiten Expedition teilnehmen. Die aktuelle Expedition startete am 22. Dezember 2025 und wird dann am 1. März 2026 enden. Am 22. Februar soll dann das Zeitfenster für die Flucht beginnen.

Von dort an habt ihr eine Woche Zeit, euch zu entscheiden, ob ihr euren Raider auf die Reise schicken wollt oder nicht. Abseits davon kann es sich lohnen, euch von eurer Spielfigur zu verabschieden, denn es gibt einige Belohnungen, die auf euch warten.

Belohnungen und Materialien für Expedition 2

Welche Belohnungen winken in Expedition 2? Wenn ihr euch für die zweite Expedition entscheidet, könnt ihr mit permanenten und temporären Boni und Belohnungen rechnen. Zu den permanenten Belohnungen zählen:

Outfit: Patchwork (erweitert für diejenigen, die ihren Raider erneut zurückgesetzt haben

Kosmetische Items für Scrappy

Ein Icon für eure Expeditionen (wird ebenfalls erweitert, wenn das eure zweite Expedition ist)

12+ Plätze für euer Lager (von 12 → 24, wenn das eure zweite Expedition ist)

0 – 5 Skill Points je nach vorhandenen Münzen (es gibt eine Mechanik, um verpasste Skill Points vergangener Expeditionen erneut zu ergattern)

Zu den temporären Boni zählen folgende (wenn das eure erste Expedition ist, erhaltet ihr nur den ersten Wert):

5 % → 10 % XP Boost

6 % → 12 % Boost für Materialien von Scrappy

60 % → 70 % Reparaturwertsteigerung

Eine große Änderung betrifft zudem die Münzen, die für das Erlangen aller möglichen Skill-Points notwendig sind. Vorerst noch auf 5.000.000 Münzen, gestand sich das Team ein, dass der Wert zu hoch gewesen sei. Das soll sich jetzt ändern, denn ihr benötigt nur noch 3.000.000 Münzen für alle Skill-Points. Mehr dazu erfahrt ihr im offiziellen Post von Embark.

Welche Materialien benötigt ihr? Je nach Stufe müsst ihr unterschiedliche Materialien sammeln. Folgende solltet ihr aufsammeln:

Stufe 1 150x Metallteile 200x Plastikteile 80x ARC Legierung 15x Stahlfeder

Stufe 2 35x Strapazierfähiges Stoffstück 25x Kabel 20x Elektrische Komponenten 4x Kühlspule

Stufe 3 4x Glühbirne 30x Akku 10x Schredder-Gyroskop 1x Exodus-Module

Stufe 4 5x Frequenzmodulationsbox 5x Fortschrittliche elektrische Komponenten 3x Ionenzerstäuber 3x Springer-Impulseinheit

Stufe 5 Wert von 250.000 Münzen an Munition, Granaten, Fallen, Waffen und Waffen-Mods gespendet Wert von 100.000 Münzen an Schilde, Gadgets, Utilities, Augments und Heilung gespendet Wert von 180.000 Münzen an Naturprodukten, Schlüsseln und Items aus der alten Welt gespendet Wert von 300.000 Münzen an Materialien gespendet



Beachtet: Solltet ihr die erste Expedition nicht abgeschlossen haben, werdet ihr andere Materialien für den Abschluss der Expedition benötigen.