Spieler durchforstet in ARC Raiders 600 Stunden lang etwa 20.000 Container nach einer Blaupause, dabei hätte er es viel leichter haben können

Ein armer Spieler verbrachte bereits Hunderte von Stunden mit der Suche nach einer bestimmten Blaupause in ARC Raiders, die er selbst nach Tausenden von gelooteten Containern noch nicht finden konnte. Er berichtet der Community von seinem Pech, die beweist, dass er sie bereits viel eher hätte haben können.

Wieso ist der Spieler so verzweifelt? Der Raider imjustalittleturtle postete seine vernichtende Statistik auf Reddit, die sein Pech in ARC Raiders hervorhebt. In dem Screenshot kann man sehen, dass er bereits 593 Stunden in dem Shooter verbracht und in dieser Zeit bereits 20.104 Container durchforstet hat, ohne auch nur auf eine einzige Blaupause für die Tempest gestoßen zu sein.

Die Statistik des Spiels zeigt den bisherigen Aufwand, den er in die Suche gesteckt hat (Bildquelle: imjustalittleturtle auf Reddit)

„Ja, ich habe alle ‚bekannten‘ Orte danach abgesucht“, erklärt der Raider, „egal bei welchen Mapbedingungen, ich war bei jeder mindestens 50 Mal dort.“

Er wirkt, als würde er die zukünftige Suche nach dem benötigten Item aufgeben wollen, doch da meldet sich zunächst die Community zu Wort. Ja, er könne mit der Suche aufhören, aber seine Pechsträhne habe endlich ein Ende.

Die Community von ARC Raiders sorgt nach tausenden von Stunden endlich für Erlösung

Was macht die Tempest so gut? Die Tempest gehört zu den besten Waffen, die in so gut wie jeder Situation in ARC Raiders von Nutzen ist. Durch ihre Präzision, solide Magazingröße und schnelle Feuerrate ist sie die perfekte Wahl, um Feinde aus der Entfernung zu erledigen. Wer sie mit einem guten Griff ausstattet, kann auch den etwas härteren Rückstoß des Sturmgewehrs ausgleichen.

Um sie jedoch zum Einsatz bringen zu können, braucht man zuvor die benötigten Materialien sowie eben auch genau diese Tempest-Blaupause, um sie überhaupt bauen zu können.

Ohne das nötige Glück wird es – wie für die arme Nudel auf Reddit – recht schwer, diese Waffe nutzen zu können. Doch wenn man das Glück nicht auf seiner Seite hat, kann eine mitleidige Community mit barmherzigen Spielern durchaus zum Retter werden.

Wie reagiert die Community auf das Pech des Raiders? Anstatt sich über den Raider und sein Pech beim Looten lustig zu machen, zeigt sich die Community auf Reddit eher beeindruckt von seiner heftigen Stundenzahl sowie dem dementsprechenden Durchhaltevermögen. Und das wollen manche Spieler nicht unbelohnt stehen lassen.

„Ich bin überhaupt kein PvP-Spieler in ARC Raiders. Ich habe die Tempest-Blaupause in der Küche in Stella Montis gefunden. Sie gehört dir, wenn du willst“, bietet Galdalfus an, aber auch weitere Spieler sind bereit, auszuhelfen:

„Ich geb dir eine für eine Equalizer“, schlägt MournivAlpha vor und auch otomozok schreibt: „DM mir einfach, ich kann dir die Tempest-Blaupause geben. Ich hab noch eine über.“

Der Spieler konnte so nach knapp 600 Stunden in ARC Raiders schließlich doch das finden, wonach er sich so lange gesehnt hat. Er hat einfach am falschen Ort gesucht.

