Entwickler hinter ARC Raiders bestätigen: Nur weil ihr euch friedlich verhaltet, seid ihr in den Lobbys nicht so sicher, wie ihr denkt

ARC Raiders hat weiterhin viele Spieler. Friedliche und aggressive Raider sollen durch das Matchmaking getrennt werden, doch das funktioniert nicht so, wie die Spieler dachten.

Was hat der Entwickler bestätigt? In einem Interview mit PCGamer hat der Entwickler Embark Studios einige Details zum sogenannten „Aggression-based Matchmaking“ verraten. Bisher war bekannt, dass ARC Raiders seine Spieler in verschiedene Lobbys bringt, je nachdem, wie sie sich verhalten.

Laut dem Entwickler gehen einige Spieler sogar davon aus, dass ein einziger Kampf euch direkt in eine PvP-Lobby schicken kann. Doch das ist nicht ganz richtig.

Embark Studios bestätigt, dass es keine richtigen friedlichen oder aggressiven Lobbys gäbe. Das Matchmaking sei nicht so extrem binär und stecke die Raider nicht in Schubladen, wie viele Spieler dachten. Stattdessen werden sie gemischt, sodass einige extreme PvP-Spieler auch mal mit friedlichen Spielern zusammen gematcht werden.

Von den vielen friedlichen Spielern wurde sogar der Entwickler selbst überrascht, denn bei den Tests wurde nie zusammengearbeitet und es wurde deutlich aggressiver gespielt. Embark Studios sagt zusätzlich Folgendes im Interview: „[ARC Raiders] braucht dieses Element aus Spannung und Risiko durch andere Spieler, um gut zu sein.“

Das Matchmaking basiert auf einer längeren Auswertung

Was sagt der Entwickler noch zum Matchmaking? Laut einem Editor von PCGamer hätten ihn einige Spieler dringend davor gewarnt, auch nur einen Schuss abzufeuern oder sogar tote Raider zu looten.

Embark Studios stellt klar, dass das Matchmaking nicht so extrem sensibel sei, und sagt: „Deine Beteiligung an PvP ist Teil der Gesamtsituation, und es ist nicht so, dass eine einzelne Aktion das auslöst. Es ist eine Abfolge von mehreren Runden zusammen und solchen Dingen.“

Was hat der Entwickler noch verraten? Im Interview ging Embark Studios auch auf die Umfragen ein, die nach einer Runde erscheinen können. Dort könnt ihr eure Erfahrung der Runde mit den Entwicklern teilen. Embark Studios bestätigt im Interview, dass diese Umfragen sich nicht auf euer Matchmaking auswirken.

