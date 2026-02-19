Entwickler hinter ARC Raiders bestätigen: Nur weil ihr euch friedlich verhaltet, seid ihr in den Lobbys nicht so sicher, wie ihr denkt

News
2 Min. Nico Scheibel 0 Kommentare Lesezeichen
Entwickler hinter ARC Raiders bestätigen: Nur weil ihr euch friedlich verhaltet, seid ihr in den Lobbys nicht so sicher, wie ihr denkt

ARC Raiders hat weiterhin viele Spieler. Friedliche und aggressive Raider sollen durch das Matchmaking getrennt werden, doch das funktioniert nicht so, wie die Spieler dachten.

Was hat der Entwickler bestätigt? In einem Interview mit PCGamer hat der Entwickler Embark Studios einige Details zum sogenannten „Aggression-based Matchmaking“ verraten. Bisher war bekannt, dass ARC Raiders seine Spieler in verschiedene Lobbys bringt, je nachdem, wie sie sich verhalten.

Laut dem Entwickler gehen einige Spieler sogar davon aus, dass ein einziger Kampf euch direkt in eine PvP-Lobby schicken kann. Doch das ist nicht ganz richtig.

Embark Studios bestätigt, dass es keine richtigen friedlichen oder aggressiven Lobbys gäbe. Das Matchmaking sei nicht so extrem binär und stecke die Raider nicht in Schubladen, wie viele Spieler dachten. Stattdessen werden sie gemischt, sodass einige extreme PvP-Spieler auch mal mit friedlichen Spielern zusammen gematcht werden.

Von den vielen friedlichen Spielern wurde sogar der Entwickler selbst überrascht, denn bei den Tests wurde nie zusammengearbeitet und es wurde deutlich aggressiver gespielt. Embark Studios sagt zusätzlich Folgendes im Interview: „[ARC Raiders] braucht dieses Element aus Spannung und Risiko durch andere Spieler, um gut zu sein.“

ARC Raiders bekommt mit Headwinds neue Matchmaking-Option und Trophy-Display
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Entwickler hinter ARC Raiders bestätigen: Nur weil ihr euch friedlich verhaltet, seid ihr in den Lobbys nicht so sicher, wie ihr denkt ARC Raiders: Katzenbett finden – Hier erlangt ihr es für Scrappy ARC Raiders will Spieler bestrafen, die dicken Exploit genutzt haben, doch die sagen: Das wird wohl nie passieren Entwickler von Arc Raiders haben ein Feature vor dem Release entfernt, Fans feiern: „Das hätte das Spiel ruiniert“ ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.4.0 – Frittiert jetzt euren Charakter, wenn ihr unartig seid ARC Raiders: Industriespionage – So findet ihr das Waffenlager und schließt die Quest erfolgreich ab ARC Raiders: Hidden Bunker finden und lösen – So schafft ihr das Event Nutzer verrät seine Mates in ARC Raiders, weil die ihn nur beleidigen – Spieler finden: das sollte eine legitime Strategie werden 2 deutsche Shooter haben den Weg für den Erfolg von ARC Raiders geebnet, aber nur einer davon lebt heute noch Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? In Bridgerton Staffel 4 wird es einen Trauerfall geben – Wir stellen 5 mögliche Kandidaten vor „Das Original ist zurück“: Ein JRPG war bereits Sword Art Online, bevor es das überhaupt gab, kehrt nach 15 Jahren zurück

Das Matchmaking basiert auf einer längeren Auswertung

Was sagt der Entwickler noch zum Matchmaking? Laut einem Editor von PCGamer hätten ihn einige Spieler dringend davor gewarnt, auch nur einen Schuss abzufeuern oder sogar tote Raider zu looten.

Embark Studios stellt klar, dass das Matchmaking nicht so extrem sensibel sei, und sagt: „Deine Beteiligung an PvP ist Teil der Gesamtsituation, und es ist nicht so, dass eine einzelne Aktion das auslöst. Es ist eine Abfolge von mehreren Runden zusammen und solchen Dingen.“

Was hat der Entwickler noch verraten? Im Interview ging Embark Studios auch auf die Umfragen ein, die nach einer Runde erscheinen können. Dort könnt ihr eure Erfahrung der Runde mit den Entwicklern teilen. Embark Studios bestätigt im Interview, dass diese Umfragen sich nicht auf euer Matchmaking auswirken.

Mehr zu ARC Raiders
„Das ermutigt uns natürlich“: Entwickler hinter ARC Raiders mussten umdenken, weil die Community friedlicher ist als erwartet
von Niko Hernes
Spieler durchforstet in ARC Raiders 600 Stunden lang 20.000 Container nach einer Blaupause, dabei hätte er es viel leichter haben können
von Caroline Fuller
ARC Raiders: Katzenbett finden – Hier erlangt ihr es für Scrappy
von Alexander Mehrwald

Obwohl die PvP-Enthusiasten laut den Entwicklern zur richtigen Erfahrung von ARC Raider gehören, möchten einige Spieler lieber chillen. Der Reddit-User ACR_Legends spielt lieber, ohne die PvP-Schwitzer und hätte gerne wieder Lobbys mit „Leuten, die einen Job haben“: Spieler von Arc Raiders wünscht sich Lobby ohne PvP-Loser, Spieler schlagen ungewöhnliche Lösung vor

Quelle(n): PCGamer
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
ARC Raiders Trailer Raider im Schnee

„Das ermutigt uns natürlich“: Entwickler hinter ARC Raiders mussten umdenken, weil die Community friedlicher ist als erwartet

Sad Raider

Spieler durchforstet in ARC Raiders 600 Stunden lang 20.000 Container nach einer Blaupause, dabei hätte er es viel leichter haben können

ARC Raiders bestraft gierige Cheater, überspringt Patch und beweist, dass es nicht so „soft“ ist, wie die Spieler meinen

ARC Raiders verwirrter Spieler

Spieler aus ARC Raiders belohnt seine besiegten Gegner mit dem Leben – aber nur wenn diese seinen Verhaltenskodex befolgen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx