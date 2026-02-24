ARC Raiders: Aktuelle Twitch Drops und wie ihr sie erhaltet

In ARC Raiders gibt es exklusive Belohnungen, die ihr euch über Twitch Drops sichern könnt. Ob es gerade welche gibt und wie ihr sie bekommt, lest ihr hier.

Update, 24. Februar 2026: Der Artikel wurde geprüft und mit neuen Infos zum Update „Shrouded Sky“ angepasst.

Welche Drops gibt es derzeit? Passend zum Launch des neuen Updates „Shrouded Sky“ gibt es wieder neue Twitch Drops, die ihr euch sichern könnt. Um folgende Items geht es:

Royal Steed – Anhänger für euren Rucksack Dauer: 1 Stunde zuschauen

Record Player – Zusatz für euren Rucksack Dauer 2 Stunden zuschauen



Das sind die Belohnungen

Ihr findet passende Streams, indem ihr auf Twitch Ausschau nach jenen haltet, die ARC Raiders streamen und den Tag „Drops enabled“ enthalten. Ihr findet passende Streams auf dieser Übersichtsseite.

Wie lange geht die Aktion? Die Aktion geht vom 24. Februar 2026 um 13:00 Uhr bis zum 24. März 2026 um 12:59 Uhr. Ihr habt also genügend Zeit euch die Items zu sichern.

Twitch Drops bekommen und Codes einlösen – So geht’s

Um euch die Twitch Drops zu sichern, müsst ihr folgendes tun:

Ihr braucht zunächst ihr einen Account bei Twitch, den ihr mit eurem Embark-Konto verbunden habt. Das geht bei Twitch unter Einstellungen → Verbindung. Sollte das nicht funktionieren, könnt ihr auch über euren Embark-Account unter „Verbundene Accounts“ eure Konten verbinden. Sucht euch einen Stream aus, der sich um ARC Raiders dreht und mit dem Label „Drops enabled“ markiert ist. Schaut ihm die vorgesehene Zeit zu. Ihr könnt euren Fortschritt unter diesem Link verfolgen. Eure gesicherten Drops tauchen dann automatisch in eurem Inventar auf, holt sie innerhalb von 24 Stunden ab. Nachdem ihr sie abgeholt habt, sollten sie in eurem Spiel auftauchen.

Hat alles geklappt, erhaltet ihr die Items automatisch auch im Spiel und könnt sie nutzen.

Habt ihr zuvor nicht am Playtest teilgenommen und startet nun frisch in das Extraction-Shooter-Erlebnis von ARC Raiders, kann der Einstieg etwas holprig sein. Wir haben deshalb für euch einige Tipps, wie euch das Ganze leichter fällt und ihr schnell zu einem passablen Raider werdet: ARC Raiders: 8 Einsteigertipps, die ihr zum Release kennen solltet