ARC Raiders: Aktuelle Twitch Drops und wie ihr sie erhaltet

GuideService
2 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
ARC Raiders: Aktuelle Twitch Drops und wie ihr sie erhaltet

In ARC Raiders gibt es exklusive Belohnungen, die ihr euch über Twitch Drops sichern könnt. Ob es gerade welche gibt und wie ihr sie bekommt, lest ihr hier.

Update, 24. Februar 2026: Der Artikel wurde geprüft und mit neuen Infos zum Update „Shrouded Sky“ angepasst.

Welche Drops gibt es derzeit? Passend zum Launch des neuen Updates „Shrouded Sky“ gibt es wieder neue Twitch Drops, die ihr euch sichern könnt. Um folgende Items geht es:

  • Royal Steed – Anhänger für euren Rucksack
    • Dauer: 1 Stunde zuschauen
  • Record Player – Zusatz für euren Rucksack
    • Dauer 2 Stunden zuschauen
    ARC-Raiders-Twitch-Drops-2
    Das sind die Belohnungen

    Ihr findet passende Streams, indem ihr auf Twitch Ausschau nach jenen haltet, die ARC Raiders streamen und den Tag „Drops enabled“ enthalten. Ihr findet passende Streams auf dieser Übersichtsseite.

    Wie lange geht die Aktion? Die Aktion geht vom 24. Februar 2026 um 13:00 Uhr bis zum 24. März 2026 um 12:59 Uhr. Ihr habt also genügend Zeit euch die Items zu sichern.

    Wichtige Tipps für ARC Raiders, um die ersten Runden zu überleben
    Weitere Videos
    Mehr Videos für dich
    Spieler in ARC Raiders werden kreativ, um ihren Loot nicht zu verlieren Entwickler hinter ARC Raiders bestätigen: Nur weil ihr euch friedlich verhaltet, seid ihr in den Lobbys nicht so sicher, wie ihr denkt ARC Raiders: Katzenbett finden – Hier erlangt ihr es für Scrappy ARC Raiders will Spieler bestrafen, die dicken Exploit genutzt haben, doch die sagen: Das wird wohl nie passieren Entwickler von Arc Raiders haben ein Feature vor dem Release entfernt, Fans feiern: „Das hätte das Spiel ruiniert“ ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.4.0 – Frittiert jetzt euren Charakter, wenn ihr unartig seid ARC Raiders: Industriespionage Quest – So findet ihr das Waffenlager ARC Raiders: Hidden Bunker finden und lösen – So schafft ihr das Event Nutzer verrät seine Mates in ARC Raiders, weil die ihn nur beleidigen – Spieler finden: das sollte eine legitime Strategie werden 2 deutsche Shooter haben den Weg für den Erfolg von ARC Raiders geebnet, aber nur einer davon lebt heute noch Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? Konkurrent klaut den besten Modus aus Path of Exile, beweist im neuen Trailer, wie gut er aussieht

    Twitch Drops bekommen und Codes einlösen – So geht’s

    Um euch die Twitch Drops zu sichern, müsst ihr folgendes tun:

    1. Ihr braucht zunächst ihr einen Account bei Twitch, den ihr mit eurem Embark-Konto verbunden habt. Das geht bei Twitch unter Einstellungen → Verbindung. Sollte das nicht funktionieren, könnt ihr auch über euren Embark-Account unter „Verbundene Accounts“ eure Konten verbinden.
    2. Sucht euch einen Stream aus, der sich um ARC Raiders dreht und mit dem Label „Drops enabled“ markiert ist.
    3. Schaut ihm die vorgesehene Zeit zu. Ihr könnt euren Fortschritt unter diesem Link verfolgen.
    4. Eure gesicherten Drops tauchen dann automatisch in eurem Inventar auf, holt sie innerhalb von 24 Stunden ab.
    5. Nachdem ihr sie abgeholt habt, sollten sie in eurem Spiel auftauchen.

    Hat alles geklappt, erhaltet ihr die Items automatisch auch im Spiel und könnt sie nutzen.

    Mehr zum Thema
    1
    Die stärksten Roboter in ARC Raiders sind zu schwach, weil die Entwickler mit einer Eigenschaft der Spieler nicht gerechnet haben
    von Dariusz Müller
    2
    ARC Raiders: Großes Update „Shrouded Sky“ ist da – Patch Notes & Inhalte im Live-Ticker
    von Christos Tsogos
    3
    ARC Raiders: Expedition 2 und Wipe – Alles zu Items, Belohnungen und notwendigen Materialien
    von Christos Tsogos

    Habt ihr zuvor nicht am Playtest teilgenommen und startet nun frisch in das Extraction-Shooter-Erlebnis von ARC Raiders, kann der Einstieg etwas holprig sein. Wir haben deshalb für euch einige Tipps, wie euch das Ganze leichter fällt und ihr schnell zu einem passablen Raider werdet: ARC Raiders: 8 Einsteigertipps, die ihr zum Release kennen solltet

    Quelle(n): Embark
    Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
    6
    Gefällt mir!
    0
    Kommentieren

    ARC Raiders: Roadmap 2026 auf Deutsch – Alle Infos zu kommenden Maps, Gegner und Raider Decks

    ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

    ARC Raiders: Pilze und Kissen finden – Hier bekommt ihr die Ressourcen für Scrappy

    ARC Raiders: Wächter-Feuerkerne finden – Beste Locations, um sie zu bekommen

    Kommentar-Regeln von MeinMMO
    Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
    Abonnieren
    Benachrichtige mich bei
    0 Kommentare
    Neueste
    Älteste Meisten Abstimmungen
    Inline Feedback
    Alle Kommentare anzeigen
    Passwort vergessen

    Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

    0
    Sag uns Deine Meinungx