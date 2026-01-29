ARC Raiders: Nach dem Regen – So findet ihr die Solarpanels und löst die Quest effektiv

ARC Raiders: Nach dem Regen – So findet ihr die Solarpanels und löst die Quest effektiv

Für die Quest „Nach dem Regen“ in ARC Raiders müsst ihr Solarpanels finden und reparieren. Wir zeigen euch, wo ihr sie zuverlässig findet und wie ihr die Aufgabe abschließt.

Was muss man für „Nach dem Regen“ tun? Ihr bekommt die Quest von Celeste und sie bittet euch, beschädigte Solarpanels zu reparieren. Dafür zieht es auch auf die Map „Begrabene Stadt“, doch bevor ihr aufbrecht, solltet ihr am besten folgende Gegenstände direkt mitnehmen:

  • 5 x Kabel
  • 2 x Akku

Habt ihr keine parat, könnt ihr sie entspannt bei Celeste eintauschen. Alternativ könnt ihr aber auch vor Ort danach suchen, ihr solltet schnell welche finden können. Ihr braucht die Items aber zwingend, um die Solarpanels reparieren zu können.

Solarpanel-Location – hier findet ihr euer Ziel

Habt ihr das Material für die Reparatur, müsst ihr euch auf der Karte „Begrabene Stadt“ zu den Grandioso-Apartments begeben. Ihr findet sie westlich auf der Karte.

Haltet euch dann nordöstlich vom Gebäude und sucht zwischen dem Komplex und dem Nachbargebäude nach den Solarpanels. Sie befinden sich allerdings nicht auf Dächern oder den Gebäuden, sondern auf Sanddünen.

Ihr findet die Panels im grün-markierten Bereich:

ARC Raiders Solarpanels Location Nach dem Regen
Hier findet ihr die Solarpanels auf den Dünen | Quelle Karte: metaforge.app

Dort findet ihr die insgesamt 6 Solarpanels und den dazugehörigen Stromkasten in Gelb (ihr könnt ihn kaum übersehen), mit dem ihr nur noch interagieren müsst, um die Quest abzuschließen. Ob ihr dann im Verlauf des Matches sterbt oder erfolgreich extrahieren könnt, spielt für die Quest keine Rolle mehr.

Seid ihr zurück in Speranza, könnt ihr im Anschluss also die Quest einfach abgeben und eure Belohnung in Empfang nehmen.

Solltet ihr auch anderweitig Hilfe, Tipps und Tricks bei euren Quests brauchen, haben wir einen ganzen Batzen verschiedener Guides für euch. Schaut also gern einmal in unserer Übersicht vorbei oder gebt in den Kommentaren Bescheid, wenn euch etwas Dringendes fehlt:  ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

