ARC Raiders: Ein Symbol der Einheit – Hier findet ihr den Außenposten

In ARC Raiders benötigt Speranza erneut eure Hilfe. Diesmal geht es um die Quest „Ein Symbol der Einheit“ und einen Außenposten, den viele Spieler schlecht finden können. 

Was muss man für die Quest machen? Celeste schickt euch auf eine Quest, damit ihr eine besondere Flagge findet und diese dann am selben Gebäude aufhängt. Folgendes steht in der Aufgabe:

  • Erreiche den Formical-Außenposten auf den Damm-Schlachtfeldern.
  • Suche die Flagge beim Formical-Außenposten
  • Hisse die Flagge auf der kleinen Plattform mit Blick auf die Roten Seen.

Habt ihr alle Aufgaben abgeschlossen, müsst ihr nur noch Celeste von euren Fortschritten berichten. Viele Spieler haben aber Probleme, den genauen Standort ausfindig zu machen. Wir zeigen euch deshalb, wo ihr hin müsst.

Hier findet ihr den Formical-Außenposten

Um den Außenposten zu finden, müsst ihr die Map „Damm-Schlachtfelder“ besuchen. Eine bestimmte Map-Kondition ist dabei nicht wichtig. Stellt jedoch sicher, dass ihr am besten in der Nähe des Ortes beim Kontrollturm oder Testanbau spawnt. Andernfalls müsst ihr einen Marsch von über 1.000 Metern auf euch nehmen, und das kann sehr nervig sein.

ARC-Raiders-Außenposten-1
So sieht der Außenposten aus
ARC-Raiders-Außenposten-2
Hier müsst ihr die Tasche öffnen
ARC-Raiders-Außenposten-3
Hier hängt ihr die Flagge auf
ARC-Raiders-Map-Quest-Außenposten
Dort befindet sich der Außeposten auf der Map

Dort angekommen müsst ihr nun den südlichen Eingang nehmen und im Korridor nach einer Tasche suchen, die sich auf einem Bett befindet. Interagiert mit dieser und sammelt dann die Flagge ein. Jetzt lauft ihr weiter durch den Korridor in nordöstlicher Richtung, bis ihr auf der kleinen Plattform außerhalb des Außenpostens steht. Interagiert jetzt mit der Stange links von euch und hisst die Flagge. Jetzt müsst ihr nur noch extrahieren und die Quest bei Celeste abgeben.

Das waren alle wichtigen Fundorte für die Quest „Ein Symbol der Einheit“ in ARC Raiders. Neben dieser Mission gibt es auch noch weitere Quests, die ihr abschließen könnt. Solltet ihr dafür ebenfalls Lösungen suchen, haben wir für euch die passende Guide-Übersicht: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

