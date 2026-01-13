ARC Raiders: Weekly Trials – Beste Strategien für maximale Belohnungen

In ARC Raiders könnt ihr jede Woche neue wöchentliche Prüfungen abschließen, die Weekly Trials. Viele von ihnen erfordern ein bestimmtes Vorgehen, um die höchstmögliche Punktzahl zu erreichen, und wie ihr das jede Woche schafft, zeigen wir euch.

Was sind Weekly Trials? Ab Level 15 schaltet ihr in dem Raider-Reiter den Menüpunkt „Prüfungen“ frei – hier könnt ihr auf die Weekly Trials zugreifen. Bei den Weekly Trials handelt es sich um 5 Aufgaben, die ihr verfolgen und für die ihr Fortschritt sammeln könnt. Bei den Aufgaben dreht sich alles um das Zerstören von bestimmten ARCs, das Sammeln von Ressourcen oder das Erzeugen von Schaden.

Jeden Montag rotieren diese Aufgaben und werden durch neue ersetzt. Wenn ihr für die abgelösten Prüfungen Fortschritte gesammelt habt, werdet ihr dafür belohnt und bekommt einen Platz auf der Bestenliste. Viele Raider nutzen gern die Trials, um sich nützliche Belohnungen zu sichern, doch um das meiste herauszuholen, müsst ihr eure Punktzahl so weit sprengen, dass ihr mindestens 3 Sterne erreicht.

Weekly Trials vom 12.01. bis 18.01. und die besten Strategien

Prüfung 1: Liefere Transportgüter

Beste Strategie: Um die Prüfung der Transportgüter mit 3 Sternen abzuschließen, solltet ihr eine Map mit dem Modifikator „Nächtliche Plünderung“ besuchen und mindestens 4 Beutedepots abschließen.

Wir empfehlen euch die Damm-Schlachtfelder, da diese Map offen und leicht begehbar ist. Zudem solltet ihr die Prüfung nur dann angehen, wenn ihr in einem neutraleren Matchmaking mit weniger aggressiven Spielern unterwegs seid, denn sonst werdet ihr während eures Transports angegriffen und das kann eure Nerven strapazieren.

Alle Felddepots und Fundorte der Batterien (Quelle: mapgenie.io)

Rüstet nun vor eurer Landung noch ein paar Adrenalinspritzen aus, um eure Fortbewegung zu beschleunigen. Auf unserer oben verlinkten Karte könnt ihr einige Spawnpunkte der Boxen erkennen. Klappert diese in der Nähe der Depots ab, liefert sie aus und entkommt erfolgreich von der Map.

Prüfung 2: Beschädige Raketenkanoniere

Beste Strategie: Um die volle Punktzahl und 3 Sterne zu verdienen, müsst ihr während einer wichtigen Kartenbedingung mindestens 2 Raketenkanoniere zerstören. Hierfür eignet sich vor allem die nächtliche Plünderung auf der Map „Das Blaue Tor“. Rüstet euch mit Wolfpacks oder einem Greifhaken und Deadline-Minen aus.

Erstere müsst ihr nur schmeißen und abwarten, bis die zielsuchenden Raketen den Raketenkanonier in die Knie zwingen. Die Methode mit dem Greifhaken ist etwas riskanter, dafür schneller.

Visiert einen Raketenkanonier mit eurem Greifhaken an und zieht euch an seine Außenhülle. Platziert jetzt die Mine auf seinem Körper und springt in die Tiefe, um euch zu retten. Normalerweise sollte eine Mine für einen Kanonier reichen.

Prüfung 3: Zerstöre Pops

Beste Strategie: Pops lassen sich leicht solo auf der Map „Vergrabene Stadt“ finden und erledigen. Nutzt dafür die Nächtliche Plünderung und besucht die Umgebung rund um das Parkhaus. Pops lassen sich dabei in den folgenden Gebäuden finden:

Raumfahrtbüro

Forschungseinrichtung

Galleria

Krankenhaus

Bibliothek

All diese Orte könnt ihr im Kreis absuchen und so schnell abklappern. Nutzt für ihre Zerstörung am besten die Anvil, denn ein Schuss reicht pro Pop vollkommen aus.

Prüfung 4: Lade Informationen im Bunker herunter

Beste Strategie: Tatsächlich gibt es dafür keine Strategie, doch wir empfehlen euch, euer Matchmaking auf ein friedliches Level herunterzuschrauben, damit ihr nicht von aggressiven Spielern zerlegt werdet. Wie das Bunker-Event abgeschlossen werden kann, erklären wir euch in einem separaten Beitrag detailliert:

Kurz: Interagiert mit vier verschiedenen Antennen auf der Map, öffnet den Bunker und aktiviert mindestens 4 verschiedene Display-Stationen, um die maximale Punktzahl für die Prüfung zu erhalten.

Prüfung 5: Schaden an Hornissen verursachen

Beste Strategie: Besucht dafür den Raumhafen, während das Event „Versteckter Bunker“ aktiv ist. Sucht jetzt die Mitte der Map auf und versucht, eines der vielen Dächer zu erklimmen. Rüstet euch am besten mit einer leichten Waffe wie Rattler oder Stitcher aus, um die Aggro der Hornissen auf euch zu ziehen, und nehmt dann eine Ferro oder einen Hüllenbrecher, um sie mit wenigen Schüssen zu besiegen.

Um die volle Punktzahl zu erzielen, müsst ihr 12 Hornissen zerstören (nur bei wichtigen Kartenbedingungen, sonst 24 Exemplare). Auf den Dächern sorgt ihr dann für Aufmerksamkeit, besiegt Hornissen, lasst euch von Spitzeln erwischen und wiederholt das Vorhaben, bis alle 12 Exemplare besiegt sind.

Das war es erstmal für diese Woche. Wir werden unsere Übersicht nach jeder neuen Woche aktualisieren und neue Strategien auflisten, damit ihr die Prüfungen schnell abschließen könnt. Schaut also gern wieder vorbei und packt ein Lesezeichen auf die Seite, um keine Updates zu verpassen. Mehr zu ARC Raiders findet ihr hier: ARC Raiders macht einen großen Fehler, wenn es auf jammernde Gamer hört – und könnte das Ende des Shooters sein