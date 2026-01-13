ARC Raiders: So löst ihr die Quest „Klare Verhältnisse“ und findet alle Schalter

ARC Raiders: So löst ihr die Quest „Klare Verhältnisse" und findet alle Schalter

In ARC Raiders bekommt ihr von NPC Celeste die Mission „Klare Verhältnisse“ (engl. „Straight Record“). Wir zeigen euch, wo ihr die nötigen Schalter für die alte EMP-Falle findet und wie ihr die Quest abschließt.

Was muss man für die Quest machen? Wenn ihr von der Händlerin Celeste die Quest „Klare Verhältnisse“ (engl. „Straight Record“) bekommt, müsst ihr zunächst die alte EMP-Falle in Victory Ridge ausfindig machen. Im Anschluss müsst ihr 3 Schalter finden, um sie wieder in Gang zu setzen.

Wo ihr die alte EMP-Falle und die dazugehörigen Schalter findet, zeigen wir euch.

Fundort der alten EMP-Falle bei den Damm-Schlachtfeldern

Möchtet ihr die Mission angehen, müsst ihr euch auf die Karte Damm-Schlachtfelder begeben. Dort angekommen, müsst ihr zuerst die alte EMP-Falle finden. Sucht dafür im Nordwesten der Karte, etwas südwestlich der West Broken Ridge.

Hier seht ihr die Location, in grün markiert:

ARC Raiders EMP-Falle Location
Hier findet ihr die alte EMP-Falle | Karte: mapgenie.io

Ihr erkennt die Falle an einem gelben Generator und einem langen Pfahl, um den sich ein Kabel windet. Dort angekommen müsst ihr mit ihr interagieren, um festzustellen, dass sie außer Betrieb ist. Ihr müsst dann 3 Schalter finden und aktivieren, damit die Maschine wieder läuft.

Alle Schalter-Locations für die alte EMP-Falle

Glücklicherweise sind die Schalter nicht weit von eurem Standort entfernt und durch ihre gelbe Farbe leicht zu erkennen. Zwar müsst ihr teilweise etwas klettern und genauer hinsehen, allerdings sollte sich das Ganze nicht zu schwierig gestalten, sofern ihr nicht gerade auf feindlich gesinnte Raider oder ARCs trefft. Findet ihr sie, müsst ihr nur mit ihnen interagieren.

Hier seht ihr in den Kreisen einmal alle Locations, auf die wir danach noch einmal genauer eingehen:

ARC Raiders EMP Schalter Locations
In den Kreisen findet ihr die nötigen Schalter | Karte: mapgenie.io

Location Schalter 1 – Norden (blau)

Schalter 1 findet ihr nördlich der alten EMP-Falle auf einer kleinen, klippenartigen Anhöhe. Ihr könnt die Anhöhe einfach umrunden, bis ihr einen Aufgang findet.

Location Schalter 2 – Osten (rot)

Schalter 2 findet ihr im Osten weiter oben in einer rötlichen Ruine. Hierfür müsst ihr ins Obergeschoss klettern. Nutzt dafür am besten die Umgebung.

Location Schalter 3 – Süden (gelb)

Dieser Schalter befindet sich etwas weiter im Süden von der alten EMP-Falle entfernt. Lauft in Richtung der Bäume und haltet nach einem Kabel Ausschau, das euch direkt zum Schalter führt. Ihr findet ihn in direkter Nähe von einem alten, liegenden Baumstamm.

So schließt ihr die Quest ab

Habt ihr alle Schalter aktiviert, müsst ihr nur noch zur alten EMP-Falle zurückkehren und noch einmal mit ihr interagieren. Ihr habt die Quest dann abgeschlossen und könnt entscheiden, ob ihr noch weiter erkunden oder lieber schnell zum Extraktionspunkt aufbrechen wollt, um feindliche Attacken zu vermeiden. Für Letzteres eignet sich vorrangig der Extraktionspunkt beim Nordkomplex.

Wer stetig in der Angst lebt, von anderen Raidern niedergemäht zu werden, kann im Grunde beruhigt sein. Denn Entwickler Embark hat nicht vor, einen tieferen Fokus auf PvP zu legen oder Spieler dahingehend zu ermutigen: ARC Raiders will PvP auch zukünftig nicht fördern, verzichtet deshalb auf ein bekanntes System: „Geht nicht ums Erschießen anderer Spieler“

