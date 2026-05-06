Spieler vergisst 10 Jahre lang, seinen Papierkorb in Windows zu leeren, freut sich jetzt über 300 GB kostenlosen Speicher

300 GB kostenloser Speicher? Ja, das geht, wenn man jahrelang den Müll unter Windows vergisst. Einem Nutzer ist genau das passiert. Dabei gibt es einen Trick, wie man das Vergessen umgehen kann.

Speicherplatz ist derzeit besonders wertvoll und wer eine neue SSD benötigt, der muss schnell mehrere hundert Euro zahlen. Ein Nutzer auf Reddit hat jetzt festgestellt, dass er jahrelang vergessen hat, den Papierkorb unter Windows zu leeren. Über 10 Jahre haben sich da einige Dateien angesammelt, wie er selbst berichtet: Zwischendurch habe er nicht nur mehrfach das Betriebssystem aktualisiert – sein System nutzt er seit Windows 7 – sondern obendrein auch eine größere SSD eingebaut.

So sieht der vollgemüllte Papierkorb unter Windows aus.

Am Ende löschte der Nutzer rund 300 GB aus seinem Müll unter Windows, insgesamt mehr als 500.000 Dateien. Die meisten Dateien seien übrigens Spiel- und Mod-Dateien gewesen, der größte Batzen sollen Mods für The Elder Scrolls V: Skyrim (ca. 120 GB) gewesen sein.

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Mit einer Tastenkombination könnt ihr Dateien direkt löschen und den Papierkorb umgehen

Wie bemerkte er den vollen Papierkorb? Der Nutzer berichtet in einem Post, dass er versehentlich eine Datei gelöscht hatte und diese wiederherstellen wollte. Doch das führte zu einem eigentümlichen Problem (via Reddit.com):

Eine halbe Million Dateien, 302 GB Speicherplatz. Ich habe versehentlich etwas gelöscht und wollte es aus dem Papierkorb wiederherstellen, doch das Öffnen [des Papierkorbs] dauerte fast fünf Minuten, weil der Ordner so viele Dateien enthielt.

Kann man das “Vergessen” umgehen? Ja, es gibt einen recht einfachen Trick. Haltet ihr beim Löschen einer Datei mit der Entfernen-Taste (Entf oder Del im Englischen) zusätzlich die Umschalt/Shift-Taste gedrückt, dann löscht ihr die Datei direkt und ohne den Zwischenstopp im Papierkorb.

Seid euch jedoch bewusst, dass dann das Wiederherstellen nicht mehr über den Papierkorb möglich ist, sondern mehr Aufwand erfordert. Das geht dann entweder über den Dateiversionsverlauf unter Windows, den ihr aber aktiv vorher aktiviert haben müsst, oder mit externen Wiederherstellungstools. Wichtig ist jedoch, dass ihr auf der entsprechenden Partition keine neuen Dateien speichert, da ihr sonst die vorher gelöschten Dateien endgültig überschreibt.

Arbeitsspeicher wird immer teurer. Ein Nutzer hat großes Glück gehabt und bereits vor Monaten aufgerüstet. Aus diesem Grund bedankt er sich jetzt bei der Community für die Empfehlung. Mehr dazu lest ihr direkt bei uns auf MeinMMO: Spieler plante Gaming-PC mit 32 GB RAM, kauft dann aber das Doppelte: 8 Monate später bereut er die Entscheidung kein bisschen