ARC Raiders: Eine steigende Flut – So löst ihr die Quest

In ARC Raiders benötigt Speranza erneut eure Hilfe. Diesmal geht es um die Quest „Eine steigende Flut“ und einen Außenposten, den viele Spieler schlecht finden können.

Was muss man für die Quest machen? Celeste schickt euch auf eine Quest, damit ihr Informationen über ein besonderes Projekt findet. Folgendes steht in der Aufgabe:

Suche in der Begrabenen Stadt die verbarrikadierte Wohnung des Vorarbeiters südlich der Piazza Roma.

Schau dir das digitale Logbuch des Vorarbeiters an.

Erreiche auf den Damm-Schlachtfeldern den Stromerzeuger-Komplex.

Finde einen Weg in die kontrollierte Zugangszone.

Suche in der kontrollierten Zugangszone nach Hinweisen zum Wiederaufbauprojekt des Vorarbeiters.

Habt ihr alle Aufgaben abgeschlossen, müsst ihr nur noch Celeste von euren Fortschritten berichten. Viele Spieler haben aber Probleme, die genauen Standorte ausfindig zu machen. Wir zeigen euch deshalb, wo ihr hin müsst.

Video starten ARC Raiders bringt neues Flashpoint-Update – in Speranza brodelt es vor Gerüchten Autoplay

Verbarrikadierte Wohnung des Vorarbeiters finden und Logbuch durchsuchen

Um die verbarrikadierte Wohnung des Vorarbeiters zu finden, müsst ihr zur Begrabenen Stadt gehen und den Ort „Piazza Roma“ besuchen. In diesen Wohnanlagen befindet sich die Wohnung nördlich der Grandioso-Apartments in der Mitte eines nicht zugänglichen Gebäudes. Wir markieren euch das Gebäude und den genauen Raum auf der Karte:

Eine Zipline führt durch beide Wohnblöcke hindurch Mit der Zipline findet ihr den direktesten Weg zur Wohnung Mit dem Schaltpult müsst ihr interagieren Hier befindet sich die Wohnung des Vorarbeiters

Die Wohnung ist mit einer Plattform ausgestattet, die ihr mit einer Seilbahn verbinden könnt. So könnt ihr euch entspannt Zutritt zu den Gemächern des Vorarbeiters verschaffen. Im Wohnzimmer angelangt müsst ihr nun mit einem großen Schaltpult interagieren, um euch die Daten des Logbuchs zu sichern.

Erreicht die kontrollierte Zugangszone und fotografiert das Projekt ab

Um die kontrollierte Zugangszone zu erreichen, müsst ihr den Stromerzeuger-Komplex auf den Damm-Schlachtfeldern besuchen. Dort angekommen sucht ihr jetzt einen Weg in den Komplex hinein, bis ihr im Gebäude eine Seilbahn findet, die euch noch weiter in den Untergrund führt – dort befindet sich die geheime Zugangszone.

Hier befindet sich der Fundort der wichtigen Tafel Benutzt diese Tür, um tiefer in den Sicherheitsbereich vorzudringen Der markierte Raum besitzt die Tafel die ihr abfotografieren müsst

Ihr wisst, dass ihr richtig seid, wenn ihr einen Bereich entdeckt habt, bei dem eure Beine unter Wasser stehen. Sucht in diesem Bereich jetzt eine Brennstoffzelle. Diese braucht ihr, um die Zone wieder mit Strom zu versorgen. Oft befindet sich eine dieser Zellen direkt im ersten Raum, wenn ihr mit der Seilrutsche heruntergekommen seid – schaut sonst im umliegenden Gebiet auf dem Boden danach.

Habt ihr eine, müsst ihr jetzt weiter in die Zugangszone vordringen, die Treppen nach oben nehmen und einen Stromkasten finden, um die Zelle einzusetzen.

Eingesetzt wird der Raum vor euch in Sichtweite jetzt komplett ausgeleuchtet. Geht dorthin und sucht nach einer Tafel, die Details zur umliegenden Landschaft bereithält. Fotografiert die Tafel und kehrt zu Celeste zurück, um Bericht zu erstatten.

Eine erfolgreiche Extraktion ist nicht notwendig, um die Quest erfolgreich abzuschließen.

Das waren alle wichtigen Fundorte für die Quest „Eine steigende Flut“ in ARC Raiders. Neben dieser Mission gibt es auch noch weitere Quests, die ihr abschließen könnt. Solltet ihr dafür auch Lösungen suchen, haben wir für euch die passende Guide-Übersicht: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht