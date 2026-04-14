ARC Raiders: Stabile Häuser lösen – So findet ihr den Tresor

In ARC Raiders schickt euch Tian Wen zu Stella Montis, um einen Tresor zu finden. Leider müsst ihr euch quer durch das gefährliche Gebiet manövrieren und könnt euch so schnell verlaufen. Wir zeigen euch den genauen Weg, um die Quest so stressfrei wie möglich abzuschließen.

Was ist das für eine Quest? Die Waffenhändlerin Tian Wen schickt euch auf die Quest „Stabile Häuser“. In dieser müsst ihr Stella Montis besuchen und einen Tresor öffnen, denn ein Kunde von ihr möchte unbedingt etwas haben.

Leider müsst ihr für die Quest verschiedene Orte in Stella Montis aufsuchen, und da die Map so verwinkelt ist, kann dies etwas verwirrend sein.

Wie üblich wird in ARC Raiders kein Quest-Ort markiert, weshalb ihr euch selbst auf die Suche nach den Standorten machen müsst. Wir haben deshalb alle Fundorte besucht, um euch zu zeigen, wo sie sich befinden.

[toc]

Video starten ARC Raiders bringt neues Flashpoint-Update – in Speranza brodelt es vor Gerüchten Autoplay

Gehe zur Sicherheitsbrücke

Die Sicherheitsbrücke findet ihr in Stella Montis im Bereich der Eingangshalle. Sucht nach der Sicherheitsschranke und dem Pult der damaligen Sicherheitskräfte – brecht dann die Tür hinter dem Pult auf. Geht durch die Tür und haltet euch rechts, um in das Treppenhaus zu gelangen.

Hier findet ihr den gesuchten Ort Die Nummer drei markiert den Raum Das ist der Tresor

Nun müsst ihr die Treppen hoch, bis ihr in den dritten Stock gelangt seid. Auf der linken Seite des Stockwerkes müsst ihr jetzt Ausschau nach der Stockwerk-Zahl halten und direkt daneben befindet sich eine Tür, die ihr öffnen müsst. Darin befindet sich der Tresor, und diesen müsst ihr jetzt öffnen.

Kontrollraum finden und Zugangskartendrucker nutzen

Da der Safe nicht geöffnet werden kann, müsst ihr jetzt hoch, in den vierten Stock, um den Zugangskartendrucker zu nutzen. Geht also eine Etage weiter hoch und sucht im selben Bereich wie in Stock 3 nach einem separaten Raum. Dabei handelt es sich um den Kontrollraum. Direkt im Raum auf dem Tisch mit den ganzen Monitoren befindet sich der Drucker – interagiert mit diesem.

Das ist der Kartendrucker

So öffnet ihr den Safe

Der Drucker hat ebenfalls nicht funktioniert und jetzt müsst ihr einen alternativen Weg finden, den Tresor zu öffnen. Geht dazu also zurück in den dritten Stock in den Raum mit dem Tresor. Dort angekommen müsst ihr euch nur noch um 180 Grad drehen und nach einer Pinnwand Ausschau halten. Geht nah ran und interagiert mit ihr. Jetzt besitzt ihr den Code, um den Tresor zu öffnen.

Das ist die Pinnwand

Öffnet den Tresor und sammelt nun die Unterlagen ein. Wichtig ist hierbei, dass ihr mit einer Sicherheitstasche in die Mission reingeht. Wenn ihr Pech habt und erledigt werdet, verliert ihr die Unterlagen und ihr müsst alles erneut über euch ergehen lassen – Stella Montis ist nicht gerade friedlich. Entkommt jetzt von der Map und liefert die Unterlagen bei Tian Wen ab.

Das waren alle wichtigen Fundorte für die Quest „Stabile Häuser“ in ARC Raiders. Neben dieser Mission gibt es auch noch weitere Quests, die ihr abschließen könnt. Solltet ihr dafür ebenfalls Lösungen suchen, haben wir für euch die passende Guide-Übersicht: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht