ARC Raiders: Hornissen finden – So zerstört ihr sie und sammelt ihre Treiber ein

In ARC Raiders sind einige der wichtigsten Items die Treiber der Hornissen. Ihr braucht sie für Bauprojekte, Missionen und sogar für das Upgrade eurer Werkbänke. Leicht sind sie jedoch nicht zu finden, deshalb zeigen wir euch einen Weg, um schnell an sie heranzukommen.

Wo finde ich Hornissen? Der wohl beste Weg, an Hornissen zu gelangen, ist es, den Raumhafen zu besuchen, während das Event „Versteckter Bunker“ aktiv ist. Sucht jetzt die Mitte der Map auf und versucht, eines der vielen Dächer zu erklimmen.

Hornissen patrouillieren oft in verschiedenen Arealen der Maps, gemeinsam mit Wespen oder Raketenkanonieren. Sollte der Raumhafen für euch nichts sein, könnt ihr auch den Sumpf der Damm-Schlachtfelder besuchen. Dieser hat oft kleinere Gruppen fliegender ARCs und einer von ihnen könnte auch eine Wespe sein.

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Hornissen zerstören und Treiber finden

Wie zerstöre ich Hornissen am besten? Die Hornissen sind mäßig gepanzerte fliegende Einheiten, die euch mit einer Art „Taser“ attackieren und euch bei einem Treffer für kurze Zeit schocken. Aus diesem Grund müsst ihr schnell reagieren, wenn ihr sie seht.

Als Waffen eignen sich vor allem Schießeisen wie die Anvil. Fokussiert euer Feuer hauptsächlich auf ihre Düsen, die sich an der Seite ihres Chassis befinden. Allein zwei Schüsse reichen aus, um sie zu destabilisieren. Wenn sie dann nicht mehr genug Auftrieb haben, fliegen sie zu Boden und explodieren.

Seid ihr keine besonders treffsicheren Schützen, könnt ihr auch auf die zielsuchenden Granaten wie die Wolfpacks zurückgreifen. Diese müsst ihr nur einmal in die Luft schmeißen und den Rest erledigt die Rakete, die sie dann mit einer Explosion herunterholen kann.

Wie bekomme ich die Hornissen-Treiber? Nach jeder besiegten Hornisse habt ihr eine gewisse Chance, beim Looten der Überreste auch einen Hornissen-Treiber zu erhalten. Ein Drop ist leider nicht garantiert, ihr müsst also etwas Zeit beim Farmen investieren, um an eure benötigte Menge zu gelangen.

Was können Hornissen-Treiber? Die Treiber der Hornissen können, wenn sie geworfen werden, eure Gegner, ob menschlich oder maschinell, schocken. Abseits davon könnt ihr sie zudem für das Upgrade eurer Werkbank verwenden. Einige NPCs benötigen ebenfalls einige Treiber der Hornissen, damit ihr ihre Quests abschließen könnt. Wer zudem den Bauplan der Showstopper besitzt, kann mit den Hornissentreibern schockende Granaten bauen.

Das waren alle wichtigen Infos zu den Hornissen, die ihr braucht, um sie finden, besiegen und looten zu können. Habt ihr selbst gute Taktiken, um diese Biester zu erledigen? Dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Usern darüber aus. Mehr zu Bauplänen in ARC Raiders findet ihr zudem hier: ARC Raiders: Blueprints finden – So ergattert ihr Pläne für die Smoke Grenade, Anvil & Wolfpack