ARC Raiders: Eine Lagebeschreibung – Hier findet ihr den Scanner

In ARC Raiders schickt euch Shani auf die Quest „Eine Lagebeschreibung“. Wie ihr diese abschließen könnt, zeigen wir euch in unserem Guide.

Was muss man für die Quest machen? Shani ist beunruhigt, was die Erschütterungen rund um Speranza angeht. Sie weiß nicht, wo diese herrühren und um das herauszufinden, schickt sie euch auf die Oberfläche, um Nachforschungen anzustellen. Die Quest besitzt dabei folgende Schritte:

Erreiche das Lagerhaus Jiangsu

Finde die Versandnotizen im Büro des Vorarbeiters

Finde die Scanner im oberen Stockwerk des Kontrollturms A6

Bringe einen Lindar-Scanner zu Shani

Nun kommt der Haken an der Quest: ihr müsst alle Schritte abschließen und das in einer einzigen Runde. Versagt ihr mitten in einem der Schritte, müsst ihr alle wiederholen. Das kann sehr nervig sein, doch mit unserem Guide erledigt ihr auch diese Mission mühelos – wir zeigen euch wie.

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So schließt ihr „Eine Lagebeschreibung“ ab

Zuerst müsst ihr das Lagerhaus Jiangsu finden. Dieses befindet sich auf der Map „Raumhafen“ im Bereich „Alberi-Hügel“ auf der nordwestlichen Seite. Dort angekommen, müsst ihr nun die orange Treppe nehmen und dem Weg weiter folgen, bis ihr in ein kleines Büro kommt. Dieses Büro überblickt die gesamte Halle und dort findet ihr auch in Richtung der Fenster einen Schreibtisch mit Unterlagen. Diese Unterlagen sind die Versandnotizen des Vorarbeiters, die ihr einstecken müsst.

Hier befindet sich das Lagerhaus Das sind die Unterlagen

Habt ihr das erledigt, geht es jetzt zum Kontrollturm A6 auf derselben Map. Dieser befindet sich im Bereich „Der Raumhafen“ auf der südlichen Seite der Karte. Dort angelangt, müsst ihr jetzt in das erste Stockwerk gelangen. Sucht im Erdgeschoss nach einem Raum mit einer Statue und haltet euch dann rechts um in das Treppenhaus zu gelangen. Lauft die Treppen hoch bis zum ersten Ausgang und haltet euch weiter rechts, bis ihr eine gelbe Abtrennung und einen Schreibtisch gefunden habt.

Hinter dieser Abtrennung findet ihr zwei große weiße Boxen, die ihr durchsuchen müsst. Danach habt ihr die Möglichkeit, den Lindar-Scanner mitzunehmen.

Hier befindet sich der Kontrollturm Geht nun nach rechts in das Treppenhaus Diese weißen Boxen müsst ihr durchsuchen für den Lindar-Scanner

Habt ihr das geschafft, könnt ihr jetzt mit dem Lindar-Scanner im Gepäck den nächstbesten Extraktionspunkt oder Raider-Luke aufsuchen, um von dort zu entkommen. Nach der erfolgreichen Extraktion könnt ihr die Quest dann bei Shani abgeben und eure Belohnung einkassieren.

Das waren alle wichtigen Fundorte für die Quest „Die Daten beschaffen“ in ARC Raiders. Neben dieser Mission gibt es auch noch weitere Quests, die ihr abschließen könnt. Solltet ihr dafür ebenfalls Lösungen suchen, haben wir für euch die passende Guide-Übersicht: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht