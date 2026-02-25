ARC Raiders: Die Augen offen halten – So schließt ihr die Quest ab

GuideService
2 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
ARC Raiders: Die Augen offen halten – So schließt ihr die Quest ab

Für die Quest „Die Augen offen halten“ müsst ihr in ARC Raiders ein Graffiti finden und es abfotografieren. Wo ihr dieses findet, zeigen wir euch hier.

Was muss man für die Quest machen? Celeste schickt euch auf eine Quest, damit ihr ein besonderes Graffiti sowie Lager abfotografiert. Folgendes steht in der Aufgabe:

  • Finde die eingestürzte Schnellstraße am südlichen Rand der unbewachsenen Lichtung
  • Suche Bilguuns Unterschlupf und schau nach Hinweisen, dass er da war

Habt ihr alle Aufgaben abgeschlossen, müsst ihr nur noch Celeste von euren Fortschritten berichten. Viele Spieler haben aber Probleme, den genauen Standort ausfindig zu machen. Wir zeigen euch deshalb, wo genau ihr hinmüsst.

ARC Raiders zeigt neue Hurricane-Kondition und gibt Hinweis auf neuen Gegner
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? WoW Midnight: 3 Dinge, die ihr vor dem Launch wissen solltet Konkurrent klaut den besten Modus aus Path of Exile, beweist im neuen Trailer, wie gut er aussieht Ich wollte mich fühlen wie ein Pirat, doch ein neues Survival-Spiel auf Steam machte mich zum gestrandeten Tom Hanks Ein deutscher Krimi sieht aus wie die perfekte Unterhaltung für Boomer, versüßt mir als Gen Z jeden Abend auf Netflix ARC Raiders: Die Augen offen halten – So schließt ihr die Quest ab Einer der gefährlichsten Drachen von Westeros hörte auf keinen Targaryen, war eine große Bedrohung für andere seiner Art Spieler in ARC Raiders werden kreativ, um ihren Loot nicht zu verlieren WoW hat ein neues Feature, das einen Social-Media-Account von euch sperrt Die 10 wichtigsten Unterschiede in Bridgerton zwischen Buch und Serie, die den 1. Teil von Staffel 4 verändern Bungie lässt euch ein letztes Mal Marathon kostenlos testen – Alle Infos zum Server-Slam 26 Jahre nach Release schafft es Diablo 2, die Community mit der neuen Klasse zu spalten

Hier findet ihr die eingestürzte Schnellstraße

Um die eingestürzte Schnellstraße zu finden, müsst ihr euch auf die Map „Das Blaue Tor“ begeben. Euer Ziel befindet sich auf dem südlichen Teil der Map an den Randgebieten, die an den Wäldern grenzen. Auf unserer hinterlegten Map haben wir euch den genauen Standort markiert:

ARC-Raiders-Map-Quest-12
Hier findet ihr auf der Map die Schnellstraße
ARC-Raiders-eingestürzte-Schnellstraße
In diese Öffnung müsst ihr hinein
ARC-Raiders-Graffiti
So sieht das Lager aus

Bevor ihr jedoch eure Reise antretet, solltet ihr eine Seilrutsche ausrüsten. Ihr könnt natürlich auch ohne Seilrutsche die Schnellstraße aufsuchen, aber ihr müsst, um die Quest abzuschließen, eine bestimmte Öffnung in der kaputten Brücke anpeilen und hineingelangen. Das geht viel einfacher mit der Rutsche. Diese kann euch direkt dahin befördern, andernfalls müsst ihr an der Kante einen riskanten Sprung wagen.

Seid ihr in die Öffnung gelangt, müsst ihr nur noch das Lager mit dem Augen-Graffiti abfotografieren. Ist das erledigt, könnt ihr extrahieren und die Aufgabe bei Celeste abgeben. Beachtet, dass ihr nicht lebendig von der Map entkommen müsst. Ihr könnt also auch sterben oder die Runde aufgeben, um die Aufgabe schneller abzuschließen.

Mehr zum Thema
1
ARC Raiders: Großes Update „Shrouded Sky“ ist da – Patch Notes & Inhalte
von Christos Tsogos
2
ARC Raiders: Nach 2 Runden im Hurricane ist mir klar: Embark schafft mit dem Shooter etwas, das sonst kein Spiel kann
von Dariusz Müller
3
Die stärksten Roboter in ARC Raiders sind zu schwach, weil die Entwickler mit einer Eigenschaft der Spieler nicht gerechnet haben
von Dariusz Müller

Das waren alle wichtigen Fundorte für die Quest „Die Augen offen halten“ in ARC Raiders. Neben dieser Mission gibt es auch noch weitere Quests, die ihr abschließen könnt. Solltet ihr dafür ebenfalls Lösungen suchen, haben wir für euch die passende Guide-Übersicht: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
ARC-Raiders-Shrouded-Sky.jpg

ARC Raiders: Großes Update „Shrouded Sky“ ist da – Patch Notes & Inhalte

wetterüberwachungssystem arc raiders projekt titel

ARC Raiders: Wetterüberwachungssystem – Alles zum neuen Projekt von Shrouded Sky

ARC Raiders: Aktuelle Twitch Drops und wie ihr sie erhaltet

ARC Raiders Figur und Trader Lance

ARC Raiders: Auf taube Ohren gestoßen – So findet ihr die Gästeliste

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx