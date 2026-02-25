ARC Raiders: Die Augen offen halten – So schließt ihr die Quest ab

Für die Quest „Die Augen offen halten“ müsst ihr in ARC Raiders ein Graffiti finden und es abfotografieren. Wo ihr dieses findet, zeigen wir euch hier.

Was muss man für die Quest machen? Celeste schickt euch auf eine Quest, damit ihr ein besonderes Graffiti sowie Lager abfotografiert. Folgendes steht in der Aufgabe:

Finde die eingestürzte Schnellstraße am südlichen Rand der unbewachsenen Lichtung

Suche Bilguuns Unterschlupf und schau nach Hinweisen, dass er da war

Habt ihr alle Aufgaben abgeschlossen, müsst ihr nur noch Celeste von euren Fortschritten berichten. Viele Spieler haben aber Probleme, den genauen Standort ausfindig zu machen. Wir zeigen euch deshalb, wo genau ihr hinmüsst.

Hier findet ihr die eingestürzte Schnellstraße

Um die eingestürzte Schnellstraße zu finden, müsst ihr euch auf die Map „Das Blaue Tor“ begeben. Euer Ziel befindet sich auf dem südlichen Teil der Map an den Randgebieten, die an den Wäldern grenzen. Auf unserer hinterlegten Map haben wir euch den genauen Standort markiert:

Hier findet ihr auf der Map die Schnellstraße In diese Öffnung müsst ihr hinein So sieht das Lager aus

Bevor ihr jedoch eure Reise antretet, solltet ihr eine Seilrutsche ausrüsten. Ihr könnt natürlich auch ohne Seilrutsche die Schnellstraße aufsuchen, aber ihr müsst, um die Quest abzuschließen, eine bestimmte Öffnung in der kaputten Brücke anpeilen und hineingelangen. Das geht viel einfacher mit der Rutsche. Diese kann euch direkt dahin befördern, andernfalls müsst ihr an der Kante einen riskanten Sprung wagen.

Seid ihr in die Öffnung gelangt, müsst ihr nur noch das Lager mit dem Augen-Graffiti abfotografieren. Ist das erledigt, könnt ihr extrahieren und die Aufgabe bei Celeste abgeben. Beachtet, dass ihr nicht lebendig von der Map entkommen müsst. Ihr könnt also auch sterben oder die Runde aufgeben, um die Aufgabe schneller abzuschließen.

Das waren alle wichtigen Fundorte für die Quest „Die Augen offen halten“ in ARC Raiders. Neben dieser Mission gibt es auch noch weitere Quests, die ihr abschließen könnt. Solltet ihr dafür ebenfalls Lösungen suchen, haben wir für euch die passende Guide-Übersicht: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht