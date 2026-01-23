ARC Raiders: Flackernde Bedrohung – So löst ihr die Quest

In ARC Raiders werdet ihr im Laufe eurer Zeit als Plünderer die Quest „Flackernde Bedrohung“ erhalten. Was ihr tun müsst, um sie abzuschließen, erfahrt ihr hier.

Was muss man für die Quest machen? Irgendwann wird euch Celeste in Speranza damit beauftragen, die Damm-Schlachtfelder zu besuchen. Ihr Ingenieur ist verwundet, doch mit eurer Hilfe sollte es möglich sein, einen Generator zu reparieren und diesen wieder neu zu starten.

Wir zeigen euch, wohin ihr gehen müsst und was ihr für die Quest braucht.

Flackernde Bedrohung abschließen – Das sind die wichtigen Locations

Bevor ihr euch aufmacht, solltet ihr noch 4 × Kabel mitnehmen. Vergesst ihr das, könnt ihr den Generator nicht reparieren. Notgedrungen könnt ihr auch mit etwas Glück auf der Map Kabel finden, doch je nach Matchmaking-Muster, das eurem Profil zugeteilt wurde, besteht ein erhöhtes Risiko, von feindlichen Raidern dabei getötet zu werden. Nehmt also lieber direkt 4 Kabel vor eurer Reise mit.

Startet dann eine Runde und macht euch auf zum Stromerzeuger-Komplex auf den Damm-Schlachtfeldern.

Die Generatoren findet ihr dann in der Generatorenhalle – hier im roten Kasten:

ARC-Raiders-Flackernde-Bedrohung-Map
Das ist der Ort der Generatoren

In diesem Komplex fokussiert ihr euch auf die Generatorhalle. Seid vorsichtig, wenn ihr das Gebäude betretet. Viele Pops wandern durch die leeren Gänge und der eine oder andere Raider könnte sich ebenfalls verstecken.

Dort angekommen interagiert ihr mit dem zweiten Generator in der Mitte der Generatorhalle. Nun fordert euch Celeste auf, einen Stromkasten zu suchen und diesen einzuschalten, damit der Generator wieder läuft. Diesen findet ihr in südwestlicher Richtung vom reparierten Generator – geht dazu in die entgegengesetzte Richtung und folgt der Treppe.

Das ist der zu reparierende Generator
So sieht der Stromkasten aus

Der Gang sollte sich jetzt teilen. Ihr nehmt den linken Weg und lauft weiter. Nun sollte im neuen Raum vorne links der Stromkasten sein. Ihr merkt, dass ihr richtig seid, wenn ihr an der Wand ein Geschütz seht.

Zerstört es, bevor ihr den Generator einschaltet, sonst werdet ihr im schlechtesten Fall noch getötet. Ist die Aufgabe erledigt, könnt ihr fortan sogar sterben – der Fortschritt ist trotzdem gespeichert. Habt ihr die Runde beendet, erstattet ihr Celeste Bericht und schließt damit die Quest ab.

Das waren alle Infos dazu, wie ihr die Quest „Flackernde Bedrohung“ abschließen könnt. Neben dieser gibt es auch weitere Quests, die euch quer durch die Welt von ARC Raiders schicken, um Dinge zu erledigen. Wie ihr sie am besten ohne Kopfschmerzen abschließen könnt, zeigen wir euch hier: ARC Raiders: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

